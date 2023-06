Evento sobre Biodiversidade, Negócios e Emprego acontece nesta segunda (26)

O "Seminário e Workshop Negócio Emprego Biodiversidade - Biodiversidade em destaque conectando negócio e emprego" será realizado dia 26, segunda-feira, das 8h30 às 16h. O público a que se destina são técnicos e demais profissionais da área ambiental, empresas que precisam contratar serviços ambientais e demais interessados.

As inscrições devem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/LZqcoTbDVaibwAyb8 ou ainda presencialmente no dia do evento.

O evento está sendo organizado pelo CDCC em parceria com a Empresa Júnior da Gestão e Análise Ambiental/UFSCar, Laboratório de Estudos da Fauna do DCAm/UFSCar, PET Ambiental e PET Biologia.

O local onde acontecerão as atividades será no Auditório do CDCC, que fica localizado na rua Nove de Julho, 1227, Centro – São Carlos, SP.

