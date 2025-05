Evento prévio transforma Praça XV em festa da ciência para crianças e famílias

A oficina do Instituto Angelim convidará o público a refletir e criar colagens inspiradas na ciência e na igualdade de gênero - Crédito: Yuri Marmorato/CICBEU Idiomas

Antes que as conversas científicas tomem conta das noites na Praça Christiano Altenfelder (Praça XV) durante o festival Pint of Science, quem assume o protagonismo são as crianças. Pela primeira vez desde que a iniciativa chegou ao Brasil, São Carlos realiza uma edição especial voltada ao público infantil: o Pint of Milk. O evento, que acontece no sábado e no domingo, dias 17 e 18 de maio, celebra a ciência com uma programação gratuita repleta de tudo o que as crianças mais gostam: diversão, interatividade e muitas atividades mão na massa.

Por meio de uma grande estrutura que será montada na Praça XV, crianças, jovens e suas famílias serão convidadas a embarcar em uma viagem lúdica pela ciência. Serão 20 estações temáticas, onde o conhecimento se revela como experiência sensorial, desafio interativo e convite ao encantamento. Ao percorrer o caminho e ao visitar cada estação, crianças, jovens e seus acompanhantes ganham carimbos em um passaporte científico. Com seis carimbos, já é possível participar dos sorteios que ocorrerão ao final do evento.

Os prêmios incluem livros da Editora da Universidade Federal de São Carlos (EdUFSCar), parceira do festival este ano, e até uma mini estação meteorológica de baixo custo, a Hexa Clima. Desenvolvida pela empresa Pete, outra parceira do evento, a mini estação foi fabricada utilizando impressão 3D, e possui sensores que medem pluviosidade, velocidade do vento, temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, radiação solar e luminosidade.

“O passaporte, os carimbos e os sorteios são formas de gamificar a experiência e estimular o engajamento nas atrações e a curiosidade das crianças, com diversão e reconhecimento”, conta Denise Casatti, analista de comunicação do Instituto de Ciências da Matemática e de Computação (ICMC), uma das coordenadoras do evento.

Arte que ensina

Além do circuito de estações, um palco montado na Praça XV receberá apresentações artísticas e culturais, permitindo a todos que passarem pelo local acompanhar as atrações. A ideia é mostrar que ciência e arte podem, e devem, caminhar juntas, despertando o encantamento pelo conhecimento de forma acessível, criativa e sensível.

A abertura das atividades no palco acontece no sábado, às 11 horas, com o espetáculo Quem te ensinou a nadar?, que será apresentado pelo grupo Sons Vítreos, vinculado ao Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica da UFSCar. A performance transformará tubos de vidro em instrumentos sonoros, misturando música com contação de histórias, e abrindo o dia com beleza e poesia.

No domingo, a programação segue intensa. Às 16 horas, o professor Pedro Luiz Aparecido Malagutti sobe ao palco para mostrar suas Matemágicas, que combinam raciocínio lógico, truques de cartas e conceitos matemáticos para encantar o público de todas as idades. Em seguida, às 17 horas, é a vez do Show da Química, que será conduzido pelo grupo ACS USP Student Chapter (American Chemical Society), vinculado ao Instituto de Química de São Carlos (IQSC) da USP. Cores vibrantes, reações inesperadas e efeitos surpreendentes transformarão conceitos químicos em espetáculo.

Para fechar o fim de semana em clima de celebração, às 18h30, o palco recebe a banda STR80, que traz no repertório clássicos do pop rock nacional e internacional, garantindo um encerramento animado e cheio de energia.

Atrações

Entre as atividades propostas, há iniciativas de diversas áreas do conhecimento, como biologia, química e matemática, que se apresentam de forma lúdica e acessível para o público infantil e familiar. Um dos destaques da programação é a estação O desconhecido mundo das algas, coordenada pela professora Inessa Bagatini, da UFSCar. A proposta revela curiosidades que muitos desconhecem, como o fato das algas serem responsáveis por produzirem grande parte do oxigênio que respiramos. Na atividade, o público é convidado a observar diferentes tipos de microalgas ao microscópio, explorando sua diversidade e seu papel essencial no equilíbrio ecológico do planeta. Também será possível conhecer macroalgas comestíveis e se divertir com um jogo educativo desenvolvido especialmente para a ocasião. “Queremos estimular o pensamento crítico, despertar o interesse pelo conhecimento e mostrar a relevância desses organismos muitas vezes esquecidos”, afirma Inessa.

Outra estação que promete movimentar a praça é o espaço do Calabouço Geek, que oferece uma verdadeira imersão no universo dos jogos de tabuleiro modernos. Títulos como Catan, Carcassonne, Ticket to Ride, Splendor, Azul e muitos outros estarão à disposição do público, ensinados pelos monitores, com partidas rápidas de 5 a 30 minutos, acessíveis para crianças a partir de 8 anos até adultos de todas as idades. “Nosso trabalho é incentivar a interação offline, estimular o foco e fortalecer os vínculos sociais, combatendo o uso excessivo de telas. Usamos os jogos como ferramentas para desenvolver habilidades como pensamento lógico, trabalho em equipe e resiliência emocional”, explica Luiz Claudio Ribas, fundador do Calabouço Geek.

Também merece destaque a oficina Ciência e Igualdade de Gênero em Cartaz, realizada pelo Instituto Angelim em parceria com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Inspirada no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 da ONU, a atividade convida participantes de todas as idades a criarem cartazes com colagens que celebrem a ciência e o papel das mulheres nas profissões científicas. “Queremos que as crianças reflitam sobre o mundo do trabalho e o protagonismo das cientistas. É uma ação simples, mas poderosa”, afirma Mirlene Simões, coordenadora de projetos do Instituto.

Além dessas atrações, o Pint of Milk reunirá demonstração de robôs dos grupos de extensão Warthog Robotics e Semear, ambos vinculados ao Centro de Robótica (CROB) da USP, e experiências com realidade aumentada, química colorida, mágicas com cartas, jogos matemáticos com sólidos platônicos, origamis, e rodas de conversa com cientistas, entre eles, o professor Fernando Santos Osório, do ICMC, e a doutorando Júlia Jaccoud, conhecida como Matemaníaca.

“É um evento para toda a família. Para quem quer que os filhos tenham contato com a ciência de maneira leve, divertida e criativa. Quem for à praça, vai ver que este é quase um segundo festival, com uma dinâmica totalmente diferente do que acontece nas noites do Pint of Science”, conclui Denise.

Muitas parcerias

Pela segunda vez, o Pint of Science acontecerá na Praça XV, o que só foi possível graças às diversas parcerias estabelecidas pela comissão organizadora do evento. Além de apoio e recursos da Prefeitura Municipal de São Carlos, em especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a iniciativa conta com a colaboração de duas unidades da Embrapa sediadas na cidade (Instrumentação e Pecuária Sudeste), do Instituto Angelim, da empresa PETE, do Calabouço Geek e da SCQ Soluções Laboratoriais.

Há, ainda, a colaboração de centros de pesquisa, laboratórios, núcleos e grupos da UFSCar e da USP, tais como: o Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros (CeRTEV); a EdUFSCar; oNúcleo Ouroboros de Divulgação Científica da UFSCar; oObservatório Astronômico da UFSCar; oCentro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC)da USP; o Centro de Robótica da USP (CRob); o Centro Cultural da USP São Carlos; e o Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária da USP São Carlos (GCACEX). Nacionalmente, o festival também tem o apoio do Instituto Clima e Sociedade.

