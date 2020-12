Evento online sobre a indústria 4.0: prepare-se para ser um cientista de dados

Crédito: Mobile

O surgimento de novas tecnologias disruptivas proporciona significativos ganhos de produtividade e qualidade nos processos empresariais, criando novos mercados e modelos inovadores de negócio. É a revolução 4.0, cuja abrangência afeta quase todos os segmentos da atividade humana. Para discutir os impactos dessa nova revolução industrial e seus avanços, um evento online acontecerá no dia 7 de dezembro, a partir das 15 horas.

Promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) em parceria com o Instituto do Legislativo Paulista (ILP), o evento integra o Ciclo ILP-FAPESP de Ciência e Inovação. Entre os convidados para abordar o tema está o professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, Francisco Louzada Neto. Na ocasião, o docente, que também é diretor do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), irá apresentar a palestra intitulada Formação de profissionais para a indústria 4.0: Prepare-se para ser um cientista de dados.

As informações sobre as demais três apresentações do evento e sobre os outros convidados podem ser consultadas no site do ILP. Por meio do site, também é possível se inscrever na iniciativa, que é gratuita e voltada a todos os interessados que tenham 1º grau completo. O evento tem o apoio da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Fundação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também