Evento online e gratuito ajudará no desenvolvimento pessoal e profissional de estudantes universitários

Nos dias 15, 16 e 17 de setembro ocorrerá a primeira edição do evento Mercado Conecta, evento online e gratuito que contará com a presença de grandes empresas de diferentes ramos, com o propósito de ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional de estudantes universitários.

O evento foi elaborado pelo Iniciativas Mercado, grupo de extensão da USP de São Carlos, que é referência em atividades alinhadas ao mercado de trabalho na cidade de São Carlos. Por conta da pandemia e paralisação das atividades acadêmicas, o grupo sentiu a necessidade de se adaptar para continuar promovendo a aproximação entre estudantes e empresas. Com isso criaram esse novo formato de evento, em que a interação universitários-empresas será dada por meio de palestras e salas paralelas para quem quiser mais informações sobre as companhias.

Grandes nomes estarão participando do evento, ao todo serão 9 empresas e são elas: Ambev, A.T.Kearney, B2W, Magazine Luiza, McKinsey, Motorola, Movile, Onovolab e P&G.

Para participar do Mercado Conecta basta inscrever-se pelo site https://www.even3.com.br/mercadoconecta/. Mais informações nas redes sociais do grupo Iniciativas Mercado: @iniciativasmercado , no Instagram; e Iniciativas Mercado - USP São Carlos, no Facebook.

