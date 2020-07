Evento online discute como levar a ciência de dados para a sala de aula

Quem vai abrir o evento, explicando o que é ciência de dados e abordando os principais conceitos da área, será o professor André Carvalho, vice-diretor do ICMC - Crédito: Instituto Sidarta

A ciência de dados é a bola da vez. O termo domina o noticiário e já sabemos que existe uma necessidade crescente de profissionais especializados na área e o quanto é importante as empresas e instituições analisarem os dados disponíveis a fim de extrair informações preciosas para a construção de futuras estratégias. A relevância desse campo do conhecimento ficou ainda mais evidente durante a pandemia, momento em que gráficos e modelos de previsão invadiram nosso dia a dia. Mas como levar esse assunto para as salas de aula?

Esse será o tema central do webinar Ciência de dados: o futuro é agora!, que acontecerá na próxima quarta-feira, 29 de julho, a partir das 17 horas, na página do Facebook do Programa Mentalidades Matemáticas. O encontro faz parte da série de webinários E a matemática com isso?, iniciativa do Instituto Sidarta em parceria com o Itaú Social e apoio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Esta edição é realizada, ainda, em parceria com o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Quem vai abrir o evento, explicando o que é ciência de dados e abordando os principais conceitos da área, será o professor André Carvalho, vice-diretor do ICMC. Ele também falará sobre o mercado de trabalho e as questões éticas que envolvem a análise e manipulação de dados.

Na sequência, o doutorando do Laboratório de Visão Computacional e Computação Gráfica do IMPA, Hallison Paz, explicará que, entender como os dados são usados, pode ajudar as pessoas a terem mais consciência do mundo e a não cair em armadilhas em espaços digitais, como as redes sociais. Co-criador do canal do YouTube Programação Dinâmica, Paz acredita que é importante despertar o interesse das pessoas pela matemática e debater temas como saúde, ética, preconceito e privacidade junto com algoritmos, dados e gráficos.

Para finalizar o evento, a professora do Colégio Sidarta e formadora do Mentalidades Matemáticas, Maitê Salinas, vai debater a necessidade urgente de compreensão e interpretação de dados nas salas de aula, especialmente depois que a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) passou a incluir conteúdos de probabilidade e estatística nos currículos dos anos iniciais do ensino fundamental. Ela apresentará também uma atividade sobre organização de dados desenvolvida virtualmente com os alunos durante a pandemia.

O evento online é gratuito e não demanda inscrições prévias, para participar, basta acessar a página do Facebook do Programa Mentalidades Matemáticas. A mediação será realizada por Marcelo Soares, jornalista e diretor da Lagom Data, consultoria de inteligência de dados.

