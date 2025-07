Evento online da USP São Carlos destaca inteligência artificial brasileira avaliada em R$ 4 bilhões

Compartilhar no facebook

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP São Carlos realiza no próximo dia 9 de agosto, às 10h, um evento online gratuito com a participação de Igor Marinelli, fundador e CEO da Tractian, uma das startups de tecnologia mais promissoras do Brasil, atualmente avaliada em R$ 4 bilhões.

Com o tema “A inteligência artificial brasileira avaliada em R$ 4 bilhões”, a palestra será transmitida ao vivo pelos canais ICMC TV e MBA em IA e Big Data no YouTube. O evento faz parte do ciclo de palestras da disciplina Tendências e Mercado em Inteligência Artificial e Big Data, promovido pelo MBA oferecido pelo Departamento de Ciências de Computação da USP.

Durante a apresentação, Marinelli irá revelar os bastidores da criação da Tractian, empresa que atua como “copiloto industrial” para empresas que desejam aumentar a confiabilidade de suas máquinas, utilizando soluções próprias de inteligência artificial capazes de prever falhas antes que ocorram. A tecnologia desenvolvida já impacta fabricantes nos Estados Unidos e na Europa e está registrada em 49 patentes nos EUA.

A Tractian já recebeu mais de US$ 200 milhões em investimentos de fundos internacionais como Sapphire Ventures, General Catalyst e Y Combinator. A mediação do evento será conduzida pela professora Solange Rezende, coordenadora do MBA em Inteligência Artificial e Big Data.

O MBA da USP visa formar lideranças capazes de aplicar tecnologias avançadas de dados e IA para resolver problemas reais em diversas áreas. A quinta turma está em andamento, e a próxima está prevista para março de 2026. A participação no evento é aberta ao público e não exige inscrição prévia.

Quando: sábado, 9 de agosto, às 10 horas

Assista à transmissão no canal ICMC TV: youtube.com/watch?v=gBuZBtvkBTc

Assista à transmissão no canal do MBA em IA e Big Data : youtube.com/watch?v=NhfAQEjmtVI

Convidado: Igor Marinelli

Mediação: professora Solang e Rezende

