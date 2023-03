Evento no ICMC São Carlos discute aplicações da Teoria de Singularidades em geometria

Evento contará com 18 palestras e com o minicurso “Uma primeira abordagem do problema da estabilidade assintótica global” - Crédito: Rosa Maurer

A Teoria de Singularidades é um campo de pesquisa consolidado que ganhou interesse devido a suas amplas aplicações a vários campos da ciência e à interação com diversas áreas da matemática. A ótica, a robótica, a visão computacional e o tratamento de imagens são apenas alguns exemplos de suas possibilidades de aplicação. Com o objetivo de discutir as mais recentes descobertas nessa área, um evento será realizado no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, de 6 a 8 de março.

Durante os três dias, o 3º workshop Teoria de Singularidades e aplicações a geometria diferencial, visão computacional e tratamento de imagens reunirá pesquisadores brasileiros, das 8h30 às 16h30, no auditório Luiz Antonio Favaro, no bloco 4 do ICMC. O evento contará com 18 palestras e com o minicurso “Uma primeira abordagem do problema da estabilidade assintótica global”, que será ministrado pelos professores Fabio Scalco Dias e Luis Fernando Mello, ambos da Universidade Federal de Itajubá.

A iniciativa está vinculada a um projeto temático financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), que está sendo desenvolvido no ICMC desde 2019, sob coordenação do professor Farid Tarid. Multidisciplinar, o projeto envolve matemáticos e pesquisadores da área de computação que se dedicam a investigar problemas relacionados à Teoria de Singularidade e a aplicações dessa teoria à geometria diferencial, às equações diferenciais e à visão computacional.

