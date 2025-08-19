Evento na UFSCar discute o futuro da pós-graduação em Química

UFSCar -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) promove, no dia 5 de setembro, o workshop “O Futuro da Pós-Graduação em Química”, organizado pelos programas de pós-graduação em Química (PPGQ) e em Química Profissional (PPGPQ). O encontro será realizado no Anfiteatro Bento Prado Jr., na área Norte do Campus São Carlos, das 14h às 18h.

O evento contará com a presença de dois nomes de destaque da área: Valdir Florêncio da Veiga Júnior, coordenador da Área de Química da Capes, e Sidney Ribeiro, gestor da Área de Ciências Exatas da Fapesp.

Palestrantes

Valdir Florêncio da Veiga Júnior é professor titular do Departamento de Engenharia Química do Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro. Lidera o Grupo de Pesquisas Bioprocessos Avançados na Química de Produtos Naturais (ABC-NP), desenvolvendo estudos voltados à otimização de processos e geração de bioprodutos a partir da biodiversidade, resíduos agroindustriais e substâncias bioativas.

Sidney Ribeiro é professor titular no Instituto de Química da Unesp, em Araraquara, e atua em áreas como Química Inorgânica, Ciência de Materiais, Espectroscopia e Ensino de Química. Entre seus projetos, destacam-se pesquisas com polímeros naturais (celulose bacteriana e fibroína de seda), híbridos orgânicos-inorgânicos, fibras ópticas, materiais porosos e marcadores luminescentes para aplicações médicas.

Objetivo do Workshop

O encontro busca promover reflexões sobre os desafios e perspectivas da pós-graduação em Química no Brasil, destacando o papel da pesquisa científica e da formação de novos profissionais diante das demandas atuais da sociedade e da ciência.

