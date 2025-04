Evento marca início das mês do livro e da leitura da UFSCar

Na próxima quarta-feira, 23 de abril, dia em que se comemora o Dia Internacional do Livro, a Editora da Universidade Federal de São Carlos (EdUFSCar) realiza o evento que inaugura o "Mês do Livro e da Leitura da UFSCar", reforçando a importância do hábito da leitura em nossa sociedade.

O evento, que tem início às 16 horas, no Auditório da Reitoria, área Sul do Campus São Carlos, contará com uma mesa de debates e lançamento do livro "EdUFSCar 30 anos - a trajetória de uma editora universitária", organizado por Ariadne Chloe Mary Furnival e Claudia Maria Simões Martinez. Na oportunidade, será feita uma homenagem à patronesse do Mês, da bibliotecária Lourdes de Souza Moraes. O evento é aberto ao público e será transmitido via Canal Oficial da UFSCar no YouTube ( www.youtube.com/c/UFSCarOficial ).

Em seguida, às 17 horas, no Saguão da Reitoria, haverá uma exposição itinerante que comemora os 30 anos de duas unidades que promovem a leitura na Universidade: a Biblioteca Comunitária (BCo) e a EdUFSCar. Estarão em exposição livros raros, prêmios, troféus e outros objetos alusivos à história dessas duas instituições.

O "Mês do Livro e da Leitura da UFSCar" continua com diversos eventos na Universidade e fora dela, como a 20ª edição da Feira do Livro da UFSCar, entre os dias 6 e 8 de maio, no Saguão da BCo, na área Norte do Campus São Carlos, com a participação de mais de 20 editoras universitárias, vendendo livros com desconto. E, a partir de maio, eventos sobre o livro e a leitura serão realizados nos demais campi da UFSCar. O evento se insere na programação dos 55 anos da UFSCar.

