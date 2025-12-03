Evento internacional na UFSCar reúne especialistas para discutir as “Narrativas do Amanhã”

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) sediará, entre 8 e 11 de dezembro de 2025, a V Jornada Internacional GEMInIS (JIG25), um dos mais importantes eventos brasileiros dedicados às transformações contemporâneas da produção de conteúdo. Com o tema “Narrativas do Amanhã”, a edição deste ano discutirá o impacto da Inteligência Artificial (IA), da produção virtual e da sustentabilidade no mercado audiovisual global.

Organizado pelo Mestrado Profissional em Produção de Conteúdo Multiplataforma (PPGPCM) e pelo Grupo de Estudos sobre Mídias Interativas em Imagem e Som (GEMInIS), o evento será realizado em formato híbrido, com atividades presenciais no campus da UFSCar em São Carlos e transmissão online para participantes do Brasil e do exterior.

Entre os destaques internacionais, está a presença da pesquisadora Profa. Dra. Marina Hassapopoulou, da New York University, que apresentará a palestra “ExpressiveAI.net: IA Criativa como Crítica Ética”. Com quase duas décadas de pesquisa na interseção entre mídia interativa e inteligência artificial, ela discutirá práticas criativas e performativas mediadas por algoritmos, ressaltando a importância de uma abordagem crítica diante das novas tecnologias.

Outro convidado confirmado é o Prof. Dr. Julio Blas Blas, da Universidad Carlos III de Madrid, que ministrará a palestra “Sustentabilidade a Partir do Roteiro: Incluindo Mensagens Sustentáveis em Conteúdos de Cinema e Televisão”. Diretor e editor experiente, o pesquisador abordará como questões sociais, ambientais e de governança podem ser integradas desde a concepção de roteiros audiovisuais.

A programação contará também com oficinas práticas voltadas ao desenvolvimento de habilidades em marketing digital, jogos e IA generativa. Além disso, grupos de pesquisa e mesas temáticas promoverão debates sobre tendências tecnológicas, inovação e os desafios éticos da plataformização cultural.

Integrando o cronograma, será realizado o II Encontro RedCom/PPGPCM, dedicado à apresentação dos trabalhos dos discentes do mestrado, reforçando a articulação entre produção acadêmica, inovação e demandas do mercado audiovisual.

A V Jornada Internacional GEMInIS é aberta a produtores de conteúdo, profissionais do audiovisual, pesquisadores da comunicação e demais interessados em novas tecnologias. A programação completa e as inscrições podem ser acessadas no site oficial do evento.

Serviço

Evento: V Jornada Internacional GEMInIS (JIG25)

Data: 8 a 11 de dezembro de 2025

Formato: Híbrido (presencial na UFSCar e online)

Programação e inscrições: jig.geminisufscar.com.br

Contato da organização: jig@ufscar.br