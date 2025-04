Evento internacional na UFSCar discute justiça climática, desigualdades e perda da biodiversidade

Na próxima quarta-feira, dia 30 de abril, será realizado o seminário internacional "Justiça climática, desigualdades e perda da biodiversidade: por que não é possível abordar a biodiversidade sem atentar para as assimetrias sociais e econômicas no território?". O evento é uma iniciativa do Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária (NuMI-Ecosol) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, em Portugal, no âmbito do projeto BioTraCes.

O objetivo é ampliar o debate sobre a perda da biodiversidade no contexto global e sua relação com o aprofundamento de assimetrias já existentes. Como você viu, grupos marginalizados e vulneráveis têm sido desproporcionalmente afetados pelas mudanças climáticas nos territórios, alertam os organizadores.

"Adota-se como ponto de partida deste seminário a ideia de que as questões da justiça climática e ambiental não podem ser debatidas na ausência de uma reflexão sobre as desigualdades de gênero nos territórios, bem como das muitas assimetrias sociais capazes de aprofundar os desequilíbrios já existentes, seja na partilha do ônus das mudanças climáticas, seja nos benefícios trazidos pelas estratégias de regeneração da biodiversidade. Nesse sentido, três pontos são trazidos à reflexão: (I) a relevância da interseccionalidade para o desenho de estratégias de regeneração da biodiversidade, (II) o contributo da Economia Solidária para o campo das soluções baseadas na natureza (SbN) e (III) a relação entre saúde, biodiversidade e justiça socioambiental", destacam os organizadores.

O evento ocorre no âmbito de um ciclo de diálogos - seminários e workshops - que a equipe CES do Projeto BioTraCes está organizando com universidades, centros de pesquisa e organizações da sociedade civil para uma reflexão mais ampliada que também envolve outras geografias, com iniciativas e políticas locais de biodiversidade para se pensar o desafio da biodiversidade.

Programa:

9h00 - 9h05 Boas Vindas: Isabela Lussi (NuMI-EcoSol - UFSCar)

9h10 - 9h25 - Abertura: Luciane Lucas dos Santos (CES - Projeto BioTraCes)

9h25 às 9h45 - Beatriz Caitana (CES - Projeto BioTraCes)

9h45 às 10h05 - Joelson Gonçalves de Carvalho (NuMI-EcoSol - UFSCar)

10h05 às 10h25 - Isabela Lussi (NuMI-EcoSol - UFSCar)

10h25 às 10h45 – Vera Cepêda (DCSo – UFSCar)

10h45 às 10h55 - intervalo

10h55 às 11h55 - comentários e perguntas

11h55 às 12h - palavras finais (Isabela Lussi e Luciane Lucas dos Santos)

O Seminário, gratuito e aberto ao público, acontece das 9 às 12 horas, nas salas 3-4 do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP), na área Sul do Campus São Carlos da UFSCar. Confira a programação completa neste documento: https://bit.ly/4lKoADa . Não há necessidade de inscrição prévia; há certificado para quem solicitar. Dúvidas podem ser esclarecidas com a professora Isabela Aparecida de Oliveira Lussi, do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar, pelo e-mail bellussi@ufscar.br .

