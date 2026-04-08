Evento gratuito: USP São Carlos promove instalação e apresentação de ferramentas de software livre

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Já teve curiosidade sobre como utilizar um sistema operacional livre de forma simples e intuitiva? Essa é a proposta do Installfest, evento que apresenta ao público o universo do Linux, um dos mais utilizados no mundo. A iniciativa é voltada a todos que queiram reduzir sua dependência de softwares proprietários.

O evento acontece no dia 15 de abril, das 14h às 20h, no vão da Biblioteca do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Aberta ao público interno e externo, a Installfest conta com voluntários que auxiliam na instalação do Linux e na configuração inicial do sistema.

Não é necessário ter conhecimento prévio para participar, nem realizar inscrição: basta levar seu computador ou laptop e comparecer ao local.

A iniciativa é organizada pelo Grupo de Extensão em Livre & Open Source (GELOS), em parceria com o Centro de Competência em Open Source (CCOS). Coordenado pelos professores Francisco Monaco, Elisa Yumi e Eduardo Simões, o grupo atua no desenvolvimento e na difusão de projetos baseados em software livre, ou seja, programas e sistemas operacionais de código aberto, que podem ser estudados, modificados e utilizados por qualquer pessoa. Um dos exemplos mais populares desse tipo de tecnologia é o Linux.

Durante a atividade, os participantes terão acesso a distribuições com interfaces amigáveis para usuários iniciantes. Além da instalação do Linux, será possível tirar dúvidas e trocar experiências com os voluntários do projeto.

Para garantir uma instalação segura, a recomendação é que os participantes façam backup de seus dados antes do evento.

Além da Installfest, o GELOS mantém plantões regulares para esclarecer dúvidas e auxiliar na resolução de problemas relacionados a software livre. As datas, horários e outras informações estão disponíveis no site do grupo.

Quem tiver interesse em atuar como voluntário instalador também pode ser inscrever pelo site: https://gelos.club/projetos/installfest-2026-1.html

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