Evento gratuito reunirá universitárias para desenvolver aplicativos ou sites de combate às fake news

Criar aplicativos e sites voltados para combater a desinformação e promover o letramento crítico midiático são os objetivos do Hackathon WiT, um evento gratuito que reunirá quem se identifica com o gênero feminino e está cursando graduação ou pós-graduação em qualquer universidade. A iniciativa, gratuita e presencial, será realizada no sábado, 24 de maio, com início às 8 horas e previsão de término às 18h30, no Espaço Primavera (E1), da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP.

As interessadas devem se inscrever até o dia 15 de maio por meio deste link: https://icmc.usp.br/e/f8d6e. Organizado pelo grupo de extensão WiT, o evento oferece 30 vagas, e as participantes serão organizadas em grupos de até três integrantes. Não é necessário ter uma equipe formada previamente nem conhecimento técnico prévio para participar. Após o evento, as participantes receberão um certificado.

Antes do evento principal, as inscritas estão convidadas a participar de um encontro preparatório online no sábado, 17 de maio, a partir das 8 horas. Nesse dia, haverá palestras e workshops sobre temas como Git/GitHub, Figma, Pitch e dicas para melhor aproveitamento do Hackathon. Embora não seja obrigatório, a participação é recomendada para aprimorar a experiência. Todo o conteúdo do dia 17 será posteriormente disponibilizado online.

Para a competição, as participantes devem levar computador e carregador. Além de ser oferecido coffee break e pausas durante o evento para alimentação.

Sobre o WiT – O grupo de extensão, vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, tem como missão o incentivo e a colaboração para o aumento da presença feminina nas áreas de ciência e tecnologia, tradicionalmente vistas como masculinas. Coordenado pela professora Sarita Bruschi, do ICMC, o grupo busca discutir a falta de representatividade feminina e contribuir com o ingresso de mais mulheres nessas áreas, por meio da realização de eventos, reuniões e debates.

Texto: Letícia Reis, da Fontes Comunicação Científica

