Evento gratuito no espaço de lazer do Jardim Munique terá experimentos e pesquisas

Assim como no sábado anterior, estudantes do ensino médio apresentarão projetos ligados à sustentabilidade, desenvolvidos a partir de vivências em universidades, além de experimentos de química e atividades interativas. É uma chance de ver como a ciência pode ser interessante, acessível e presente no cotidiano.

As primeiras pessoas que chegarem ganham uma lembrancinha especial!

A iniciativa tem apoio da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura (SMGCI).

O evento faz parte das ações de divulgação científica de dois projetos de pesquisa, com financiamento da FAPESP, FNDCT, CNPq, Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP.

Neste sábado (09/08), das 9h às 13h, a Área de Lazer do Jardim Munique recebe uma edição do Ciência Viva — evento gratuito com pôsteres científicos, experiências de química e atividades interativas.