Evento gratuito na USP São Carlos une diversão com cordas e frações

Público teve contato, de forma lúdica, com o teorema central do limite, um dos resultados da área de matemática e estatística - Crédito: Ana Luísa Carreira de Santiago

“Eu quero aprender mais sobre frações”, disse o estudante Artur Y Castro Pavan Ribeiro, 11 anos, ao final da primeira edição do projeto Matemática na Medida Certa. A curiosidade de Artur poderá ser saciada no próximo encontro da iniciativa, que acontece neste sábado, 16, a partir das 10h, no Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP, em São Carlos

Acompanhado pelos pais, o garoto revelou, na saída do episódio de estreia do projeto, dia 19 de agosto, que passou a perceber a matemática como algo mais legal do que imaginava. Já a estudante Raquel Arantes do Nascimento, 9 anos, participou da iniciativa junto com o pai, e saiu do evento falando o que aprendeu sobre probabilidades: “é algo que, às vezes, pode ser muito difícil de acontecer, mas que não é impossível”.

Com o objetivo de levar o público a descobrir o universo divertido da matemática, as atividades do projeto acontecem uma vez por mês, sempre aos sábados, a partir das 10 horas, no CDCC, e não demandam inscrições prévias. Podem participar crianças, jovens, adultos e idosos. “São atividades para quem tem de 9 a 99 anos”, brinca o coordenador da iniciativa, professor Ali Tahzibi, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC).

Cada episódio tem como foco apresentar alguns exemplos concretos de problemas e soluções matemáticas que estão presentes no nosso cotidiano, mas nem sempre conseguimos enxergar. Por exemplo, no primeiro episódio, o professor lançou a seguinte questão para o público: “Imagine que um sorveteiro vai ao parque vender sorvetes e quer posicionar seu carrinho na saída do local para que mais pessoas comprem o produto. Ele sabe que só há uma entrada para o parque, mas há muitas saídas. Em alguns pontos do passeio pelo lugar, as pessoas encontram encruzilhadas e precisam decidir se vão para o lado direito ou para o lado esquerdo. Considerando as diversas possibilidades, em qual saída é melhor o sorveteiro colocar o carrinho?”

Para calcular onde era mais provável que as pessoas saíssem, o professor fez uma série de demonstrações, com a ajuda de dois bolsistas do projeto: Julia Jaccoud, conhecida nas redes como “A Matemaníaca”; e José Andres Guzman Moran, ambos mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Matemática do ICMC. Usando um computador, eles demonstraram, por meio de centenas de simulações, que as saídas mais ao centro do parque provavelmente seriam as mais indicadas para o sorveteiro colocar seu carrinho.

“No próximo episódio, dia 16 de setembro, vamos falar de números fracionários. Será que, se eu escolher dois terços de uma pizza, vou comer mais ou menos do que quem escolher quatro quintos da mesma pizza?”, pergunta Tahzibi. Para responder à questão, o professor e os bolsistas do projeto vão propor alguns desafios ao público: “Vamos brincar de emaranhar e desemaranhar cordas realizando operações básicas matemáticas com frações. Porque diversão é a alma da teoria”.

