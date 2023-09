Evento gratuito na USP São Carlos reúne estudantes da área de computação

O evento atende a uma demanda de alunas que participaram do curso Meninas Programadoras - Crédito: Patrick Amoy

A área de computação oferece tantas opções que, às vezes, é difícil decidir qual carreira seguir. No próximo sábado, 30, você terá a oportunidade de esclarecer suas dúvidas com estudantes da USP São Carlos que fazem cursos de graduação como Ciências de Computação, Sistemas de Informação, Ciência de Dados, Estatística e Ciência de Dados, Matemática Aplicada e Computação Científica, Física Computacional, Engenharia de Computação e Engenharia Mecatrônica.

Com início a partir das 14h30, o evento é gratuito, não demanda inscrições prévias e será transmitido por meio do canal ICMC TV no Youtube. Também há a possibilidade de participar presencialmente: nesse caso, basta comparecer ao auditório Luiz Antônio Fávaro, na sala 4-111, no bloco 4 do ICMC, na área 1 do campus da USP, no centro da cidade de São Carlos.

“Os alunos vão compartilhar sua jornada acadêmica por meio de apresentações e bate-papos a respeito das carreiras que escolheram seguir”, explica a coordenadora da iniciativa, Maria da Graça Campos Pimentel, professora sênior do ICMC.

O evento atende a uma demanda de alunas que participaram do curso Meninas Programadoras, o qual também é coordenado pela professora, que gostariam de obter mais informações sobre as opções de cursos de graduação disponíveis na USP São Carlos, em especial na área de computação. “Será uma oportunidade única para conhecer nossa Universidade e interagir diretamente com a comunidade da USP São Carlos”, finaliza Maria da Graça.

