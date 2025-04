Evento gratuito da USP São Carlos mostra como ciência de dados pode impulsionar o futuro da inovação

Crédito: Divulgação

O que torna um especialista em telecomunicações e ciência de dados um profissional de destaque? Como transformar conhecimento técnico em soluções com impacto real? E quais caminhos podem levar a oportunidades nessa área? Essas são algumas das questões que serão abordadas no evento Conectividade e ciência de dados: impulsionando o futuro da inovação, que contará com a participação de Francine Oliveira, analista sênior de software no Instituto de Pesquisas Eldorado.

Gratuito e aberto a qualquer pessoa interessada, o evento acontecerá no dia 7 de maio, quarta-feira, a partir das 10h10, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, localizado no bloco 6 do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Além disso, contará com transmissão ao vivo pelo canal ICMC TV no YouTube.

Para participar, de forma presencial ou virtual, basta se inscrever por meio deste link: https://icmc.usp.br/e/cbeb7. Quem optar por assistir virtualmente receberá o link de acesso à transmissão pelo e-mail cadastrado no formulário de inscrição.

Durante o evento, a especialista abordará como a combinação entre conectividade e ciência de dados está moldando o cenário da inovação. Enquanto tecnologias como 5G e internet das coisas (IoT), por exemplo, permitem a coleta e o processamento de grandes volumes de dados em tempo real; a ciência de dados transforma esses dados brutos em informações relevantes por meio de análise estatística, aprendizado de máquina e inteligência artificial.

A iniciativa faz parte do ciclo de atividades de extensão organizado pelos alunos da disciplina Informação Profissional em Ciência de Dados, ministrada pelo professor Rodolfo Ipolito Meneguette. Os estudantes são responsáveis por realizar a ação, recepcionar e dialogar com o público, que poderá avaliar a iniciativa no final do evento. A proposta é, a partir das avaliações coletadas, aprimorar as próximas atividades a serem oferecidas à população, de forma a atender aos interesses da comunidade são-carlense que deseja conhecer mais sobre um campo que está em plena expansão, a ciência de dados.

