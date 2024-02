Evento gratuito da USP analisa o futuro do trabalho com inteligência artificial

Evento online faz parte do ciclo de palestras de uma das disciplinas do MBA em Inteligência Artificial e Big Data - Crédito: Divulgação

A inteligência artificial vai tomar o seu lugar no mundo do trabalho? Qual o potencial de impacto das ferramentas dessa área nas relações humanas? Há risco de reforçarmos vieses e preconceitos? Discutir questões instigantes como essas é o objetivo do cientista de computação Fabrício Laguna, durante um evento online gratuito que acontecerá no próximo sábado, 2 de março.

“O conteúdo da minha apresentação responderá às perguntas e preocupações mais comuns sobre inteligência artificial e trará insights sobre esse campo tecnológico em rápida evolução, com foco no que isso significa para os profissionais e suas organizações”, explica o ex-aluno do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos.

Laguna é YouTuber, autor, professor online e consultor sênior do presidente e diretor executivo do Instituto Internacional de Análise de Negócios (IIBA), associação líder para profissionais da área. Ele atua há mais de 25 anos como consultor e instrutor em assuntos relacionados a análise de negócios, metodologia de desenvolvimento de soluções, análise de sistemas, gerenciamento de projetos, arquitetura de negócios e arquitetura de sistemas, é também fundador e sócio da Gigante Consultoria.

Durante o evento online, Laguna vai demonstrar como é possível utilizar ferramentas de inteligência artificial generativa, tal como o ChatGPT, para melhorar a produtividade no trabalho. Ele também explicará como as ferramentas de inteligência artificial podem revolucionar a gestão de projetos, produtos e negócios, trazendo avanços significativos na interação entre humanos e máquinas

A iniciativa faz parte do ciclo de palestras da disciplina Tendências e Mercado em Inteligência Artificial e Big Data, que discute temáticas atuais e contribui com a capacitação dos profissionais que cursam atualmente o MBA em Inteligência Artificial e Big Data, uma especialização oferecida na modalidade de educação a distância pelo ICMC. A mediação ficará por conta da professora Solange Rezende, que é coordenadora do MBA.

Com transmissão por meio de dois canais do YouTube, ICMC TV e MBA em Inteligência Artificial e Big Data, o evento é aberto à participação de todos os interessados e não demanda inscrições prévias.

