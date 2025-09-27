(16) 99963-6036
sábado, 27 de setembro de 2025
Cidade

Evento estadual reúne gestores e trade turístico em São Carlos para fortalecer políticas públicas

27 Set 2025 - 14h20Por Jessica Carvalho R.
O Auditório do Paço Municipal de São Carlos será palco, no dia 2 de outubro, do Workshop ValorizaSP, promovido pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (FAPETEC) e com apoio da Prefeitura Municipal. O encontro acontecerá das 9h30 às 13h e deve contar com a presença do secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena.

De caráter regional, o evento tem como principal objetivo capacitar gestores municipais, apresentar as políticas públicas da Setur-SP e fomentar o diálogo entre o Estado, municípios e o trade turístico. Devem participar agências de viagens, organizadores de eventos, hotéis, empresários e demais empreendedores do setor.

A realização em São Carlos reforça o papel estratégico do município como referência regional em gestão pública voltada ao turismo. Além de ampliar a visibilidade institucional, o workshop contribui para o fortalecimento da integração regional e para o desenvolvimento sustentável do turismo.

A programação contempla painéis técnicos sobre as ações da Coordenadoria de Turismo (COTUR), o programa DADETUR — que apoia financeiramente municípios com potencial turístico — e o Inventário Turístico, ferramenta essencial para mapear e valorizar os atrativos locais.

Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, sediar o Workshop ValorizaSP é um reconhecimento da importância de São Carlos no cenário estadual. “Esse encontro é uma oportunidade valiosa para consolidarmos São Carlos como polo articulador do turismo regional. A troca de experiências e o alinhamento com as políticas públicas estaduais são fundamentais para que o turismo avance de forma integrada e sustentável em toda a região”, destacou.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do programa: valorizasp.com.br/eventos.

