O auditório do Paço Municipal de São Carlos recebeu, nesta sexta-feira (20), o evento “Compartilhando Caminhos: Histórias reais de autonomia, desafios e conquistas”, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O encontro reuniu autoridades, entidades e famílias, além de apresentações culturais, como o coral da APAE.

Durante o evento, o secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, Rafinha Almeida, destacou a importância de reconhecer o protagonismo das pessoas com síndrome de Down. “Essa data nos faz refletir sobre a autonomia dessas pessoas. Em São Carlos, temos entidades que desenvolvem trabalhos sérios e comprometidos, além de iniciativas no paradesporto, como a paranatação, que mostram que elas são capazes e protagonistas de suas próprias histórias”, afirmou.

Representando o grupo de acolhimento Trevo 21, Mariana Precaro reforçou a necessidade de ampliar a informação para combater preconceitos. “Recebemos as famílias logo no nascimento, para orientar e trocar experiências. Ainda há muita desinformação: muitos acham que síndrome de Down é doença ou confundem com autismo. Quanto mais informação circula, mais conseguimos incluir de fato. Hoje vemos pessoas com Down em diferentes ambientes de trabalho, mostrando que são plenamente capazes”, destacou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, ressaltou que a data é um momento de reflexão sobre igualdade e diversidade. “Somos todos diferentes e, ao mesmo tempo, iguais. A luta pela inclusão é diária. Muitas vezes enfrentamos muros difíceis, mas é nosso dever, como representantes do povo, garantir que esses direitos sejam conquistados”, disse.

O prefeito Netto Donato enfatizou a importância da união entre poder público e sociedade civil para fortalecer a inclusão. “É um dia marcado por felicidade e por uma luta histórica. A Prefeitura participa numa pequena parcela, porque quem faz o trabalho diário são as instituições, os pais e familiares. Nosso papel é apoiar e fomentar ainda mais essas iniciativas, com parcerias e recursos, para que esse trabalho continue crescendo”, afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, e o vereador Lineu Navarro também participaram do evento, que reforçou a importância do respeito, da inclusão e da valorização das pessoas com síndrome de Down na sociedade.

Leia TambÃ©m