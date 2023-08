Evento em São Carlos celebra 30 anos de projeto que revolucionou o mundo do software livre

Crédito: Divulgação

Criar um sistema operacional livre, gratuitamente disponível a todos. Com esse objetivo, nasceu o projeto Debian em 1993. Para comemorar os 30 anos da iniciativa, um evento será realizado sábado, 19, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Com o título de Debian Day 30 Anos, a iniciativa é promovida pelo grupo de extensão em Livre & Open Source (Gelos), e acontecerá no auditório Luiz Antonio Fávaro a partir das 14h. Oficialmente criado pelo programador alemão Ian Murdock, em 16 de agosto de 1993, o projeto Debian marcou o lançamento de uma distribuição particular do sistema Linux, o Debian GNU/Linux. Ao oferecer numerosos pacotes de software livre, a distribuição é uma das mais usadas no mundo e deu origem a várias outras distribuições como Ubuntu, Kali Linux, Tails, Linux Mint, e Pop!_OS. Aliás, o popular formato “deb”, utilizado na instalação de alguns softwares, foi criado pelo projeto Debian.

Durante o Debian Day 30 Anos, evento apoiado pelo Centro de Competência em Open Source do ICMC, acontecerão diversas palestras no ICMC. Além de celebrada em São Carlos, a data também será marcada por comemorações em outras cidades brasileiras como Belo Horizonte e Maceió, bem como por atividades online que serão realizadas pelo grupo Debian Brasil.

DEBIAN DAY 30 ANOS

Onde: auditório Luiz Antonio Favaro, área 1 do campus da USP, em São Carlos (bloco 4)

Quando: sábado, dia 19 de agosto, das 14 horas às 18 horas

Evento gratuito, sem necessidade de inscrições prévias

