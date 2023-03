Evento do Dia Internacional da Mulher agitou o centro da juventude do Monte Carlo

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude, realizou o evento “São Carlos pra Elas” nesta quarta-feira (08/03), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, disponibilizando atividades para as mulheres durante todo o dia no Centro da Juventude “Elaine Viviani”, no bairro Monte Carlo.

Logo pela manhã, as mulheres presentes puderam desfrutar de um café da manhã e, na sequência, participar de atividades como palestras sobre os direitos da mulher e realizar exercícios físicos nas aulas de zumba e pilates. Também puderam fazer maquiagem, manicure e assistir a atrações musicais.

A secretária municipal de Infância e Juventude, Ana Paula Vaz, parabenizou todas as mulheres presentes e os colaboradores que auxiliaram na ação especial. “Tivemos um evento maravilhoso e quero agradecer ao prefeito Airton Garcia, vice-prefeito Edson Ferraz, secretário de Governo, Netto Donato, e todas as secretarias e vereadores que prestigiaram esta ação, tal qual os comerciantes que contribuíram e nos apoiaram doando itens para a iniciativa.

Aproveito também para parabenizar todas as mulheres, pois as mulheres são mais inteligentes do que os outros julgam, mais fortes do que seus pensamentos avaliam e mais capazes do que seus medos lhe fazem acreditar. Confiem no seu potencial, pois somos incríveis do jeito que somos e, com perseverança, vamos realizar todos os nossos sonhos”, disse a secretária.

O evento contou com apoio do vereador Dé Alvim, que destinou emenda parlamentar no valor de R$ 20 mil.

