Evento discutirá Sistema de Gestão Ambiental da UFSCar

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio da Secretaria de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS), realizará a live "Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da UFSCar: perspectiva, desafios e ações". O evento on-line acontece nesta segunda-feira, 6, a partir das 17h e será transmitido ao vivo pelo Facebook da SGAS (@sgas.ufscar.7).



Participarão da live dois especialistas da área ambiental: o Prof. Dr. Tadeu Fabrício Malheiros, da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo (EESC/USP), e o Prof. Dr. Miguel Cooper, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiros, da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP). A abertura do evento será feita pela Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann, junto da equipe da SGAS.



A live dará início às discussões públicas voltadas à construção do SGA. Este Sistema busca reforçar a missão da Universidade de conciliar os diferentes interesses existentes com a interface ambiental, a qualidade de vida, a sustentabilidade e a conservação da biodiversidade. Seu objetivo é minimizar o impacto ambiental de empresas e instituições.



A SGAS vem estruturando e coordenando os trabalhos de elaboração do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Por meio de sua Coordenadoria de Planejamento e Coordenadoria Multicampi, promove a articulação dos Departamentos e demais unidades da UFSCar para a implementação do Sistema. Estudos preliminares do SGA já foram realizados. Entre eles estão as discussões para a elaboração de um Plano de Logística Sustentável (PLS) para a Universidade com propostas de ações ambientais.



- Evento: Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da UFSCar: perspectiva, desafios e ações

- Local: Facebook da SGAS (@sgas.ufscar.7)

- Data: Segunda-feira, 6 de julho.

- Horário: 17h.

