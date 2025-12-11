(16) 99963-6036
Evento da Sanca Tiger Cheer e Ginástica arrecada alimentos para o Fundo Social

11 Dez 2025 - 11h14Por Jessica
O Ginásio do Zuzão recebeu, no dia 7 de dezembro, a apresentação de final de ano da equipe Sanca Tiger Cheer e Ginástica. O evento reuniu turmas de diversas idades — desde crianças pequenas até adolescentes e adultos — e contou também com a participação do time da UFSCar. A entrada foi solidária, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

Todo o volume arrecadado foi destinado ao Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, que utilizará os alimentos em seus programas de atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama, Herica Ricci Donato, destacou a importância da iniciativa. “Eventos como esse mostram que esporte e solidariedade caminham juntos. Cada doação recebida representa esperança para famílias que mais precisam. Ficamos muito felizes com a parceria e com o engajamento da população”, afirmou.

 

 

