Evento com ex-aluno da USP aborda as novas oportunidades de negócios em inteligência artificial

A inteligência artificial traz novas oportunidades de negócio para resolver problemas em diferentes esferas da sociedade. Explicar como criar e avaliar essas oportunidades é o objetivo do empreendedor Marcus Nogueira, durante um evento online que acontecerá na próxima terça-feira, 11, a partir das 19h.

Nogueira é ex-aluno do MBA em Inteligência Artificial e Big Data, uma especialização oferecida na modalidade de educação a distância pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. “Nas palavras de Thomas Malone, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), homem-máquina juntos caracterizam-se como superminds, ou seja, mentes incríveis capazes de executar melhor, mais rápido e talvez a um menor custo financeiro, o que ambos seriam capazes de realizar individualmente”, destaca o ex-aluno.

No evento, Nogueira também falará sobre como as ferramentas de inteligência artificial podem contribuir para ampliar as habilidades criativas humanas, mostrando exemplos de Deep Arte Digital. Formado em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ele atua há mas de 17 anos no desenvolvimento de negócios estratégicos em diferentes setores, é fundador da Creatuner, cofundador da Evenart e chefe de desenvolvimento de negócio e inovação na Bionow.

O evento online faz parte do ciclo de palestras da disciplina Tendências e Mercado em Inteligência Artificial e Big Data, que discute temáticas atuais e contribui com a capacitação dos profissionais que cursam atualmente o MBA em Inteligência Artificial e Big Data. A mediação ficará por conta da professora Solange Rezende, que é coordenadora do MBA.

Com transmissão via dois canais do YouTube, ICMC TV e MBA em Inteligência Artificial e Big Data, o evento é aberto à participação de todos os interessados e não demanda inscrições prévias.

