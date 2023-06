Evento com ex-aluna da USP São Carlos aborda patentes e computação

Cientista de dados sênior da IBM, Ana Paula Appel fez mestrado e doutorado no ICMC - Crédito: Arquivo pessoal

Como é trabalhar com inovação dentro de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo? Na próxima terça-feira, 6 de junho, a partir das 19 horas, Ana Paula Appel, ex-aluna do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, vai responder essa questão, além de explicar o que é computação quântica.

No evento online, Ana Paula, que é cientista de dados sênior da IBM, falará sobre o estímulo à criação de patentes dentro da empresa e sua relevância para o fortalecimento da cultura de inovação e para a realização de projetos voltados aos clientes. Ela chefia a área de Client Engineering da IBM na América Latina, que é voltada à cocriação de soluções para resolver problemas de negócios dos clientes, usando software livre e tecnologias da empresa.

Com mais de 50 patentes registradas no United States Patent and Trademark Office (USPTO), sendo 28 delas concedidas, Ana Paula é reconhecida mundialmente na área. Ingressou na lista “Mulheres engenheiras que você deveria conhecer” (“Women Engineerings that you should know”) da Society of Women Engineering (SWE), que também a premiou por suas patentes por três anos consecutivos (2020, 2021 e 2022).

Durante o evento online, a inventora também explicará quais são os diferenciais da computação quântica e como é possível aplicá-la. A iniciativa faz parte do ciclo de palestras da disciplina Tendências e Mercado em Inteligência Artificial e Big Data, que discute temáticas atuais e contribui com a capacitação dos profissionais que cursam o MBA em Inteligência Artificial e Big Data, uma especialização oferecida pelo ICMC na modalidade de educação a distância.

A mediação do evento ficará por conta de Cristina Dutra de Aguiar, que é professora do ICMC e do MBA. Com transmissão via dois canais do YouTube, ICMC TV e MBA em Inteligência Artificial e Big Data, o evento é aberto à participação de todos os interessados e não demanda inscrições prévias.

CARREIRA

Formada em Ciências de Computação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Ana Paula fez mestrado e doutorado na mesma área no ICMC. Durante o doutorado realizou uma visita técnica de um ano na Carnegie Mellon University em mineração de redes complexas. Desde então, atua analisando grandes volumes de dados, especialmente dados mapeados em redes complexas.

Primeira mulher certificada em Ciência de Dados L3 na América Latina, Ana Paula foi professora na Universidade Federal do Espírito Santo, e trabalha há mais de 11 anos na IBM, onde ocupou diversos cargos, incluindo o de pesquisadora na IBM Research.

VAGAS REMANESCENTES

Com foco na capacitação de profissionais para tratar e analisar dados, transformando-os em informações e conhecimento relevantes, o MBA em IA e BigData busca incentivar a formação de lideranças que possam desenvolver projetos em diversas áreas, visando à assimilação do conhecimento extraído dos dados e de tecnologias recentes para apoiar a tomada de decisões.

Quem deseja ampliar os conhecimentos e as possibilidades de carreira nessas áreas ainda pode se inscrever, até 12 de junho, nas vagas remanescentes da terceira turma do MBA. As aulas do curso, oferecidas a distância, começarão dia 1º de julho.

Podem participar da iniciativa profissionais dos setores privado e público, graduados em curso superior, envolvidos na resolução de problemas e interessados em ampliar ou aprimorar seus conhecimentos em inteligência artificial e big data. Para se inscrever no processo seletivo, basta acessar o site do MBA: https://mba.iabigdata.icmc.usp.br. O investimento no curso é composto pela taxa de inscrição (R$ 300), matrícula e de 15 parcelas mensais, conforme detalhado no edital: https://icmc.usp.br/e/6f801.

A primeira turma do MBA iniciou as aulas em julho de 2021, e 122 especialistas já concluíram o curso. Atualmente, 177 pós-graduandos estão cursando a especialização, uma iniciativa do Departamento de Ciências de Computação do ICMC.

