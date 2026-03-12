Evento "CiÃªncia Por Elas" promove debates sobre mulheres na ciÃªncia na USP SÃ£o Carlos

Portaria USP 1 - CrÃ©dito: ReproduÃ§Ã£o/USP

A Universidade de São Paulo (USP), campus de São Carlos, recebe nesta sexta-feira, 13 de março, mais uma edição do evento “Ciência por elas, para elas e com elas”, iniciativa voltada à valorização e ao fortalecimento da presença feminina na ciência. A programação reúne pesquisadoras de destaque em um dia de palestras, debates e atividades de mentoria que estimulam a troca de experiências entre cientistas e estudantes.

Realizado desde 2019, o Ciência Por Elas tem se consolidado como um importante espaço de diálogo sobre a participação das mulheres na produção científica e tecnológica. O evento é organizado por estudantes ligados aos capítulos estudantis da SPIE, da Optica e da IEEE Photonics Society na USP São Carlos, sociedades científicas internacionais voltadas à divulgação científica, formação acadêmica e integração entre estudantes, pesquisadores e profissionais das áreas de óptica, fotônica e engenharia.

Programação da manhã

As atividades começam às 8h, no Auditório Prof. Sérgio Mascarenhas, no Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP). O público poderá acompanhar apresentações no formato talks, seguidas de uma mesa-redonda com as pesquisadoras Ingrid David Barcelos, do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS/CNPEM), e Vivian Vanessa França, professora da Universidade Estadual Paulista (Unesp). A atividade é aberta ao público e não exige inscrição prévia.

Às 11h, ocorre a mentoria “Café com Elas”, voltada especialmente para estudantes. O encontro será realizado no Espaço Primavera, da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP), com 36 vagas exclusivas para alunas, mediante inscrição.

Palestra principal à tarde

No período da tarde, às 15h, o evento recebe a pesquisadora Tatiana Coelho de Sampaio, que ministrará a palestra principal no Salão de Eventos da USP São Carlos. Durante a apresentação, a professora abordará sua trajetória científica e suas contribuições em pesquisas na área de medicina regenerativa, além de refletir sobre desafios e experiências de mulheres na carreira científica. Após a palestra, haverá uma roda de conversa aberta ao público.

Inscrições

As inscrições para a palestra de Tatiana Sampaio foram abertas na terça-feira (10), às 13h, por meio de formulário online, com vagas limitadas.

Além das atividades científicas, o Ciência Por Elas busca incentivar a construção de uma comunidade acadêmica mais diversa e inclusiva, valorizando o protagonismo feminino na produção de conhecimento e inspirando novas gerações de cientistas.

Serviço

Evento: Ciência Por Elas 2026

Data: 13 de março de 2026

Local: USP São Carlos – Campus 1

Programação principal

8h – Talks e mesa-redonda com Ingrid David Barcelos e Vivian Vanessa França

Auditório Prof. Sérgio Mascarenhas (IFSC/USP) – aberto ao público

11h – Mentoria “Café com Elas”

Espaço Primavera – EESC/USP – vagas limitadas para alunas

15h – Palestra com Tatiana Coelho de Sampaio

Salão de Eventos da USP São Carlos

Inscrições para a palestra:

https://www.sympla.com.br/evento/ciencia-por-elas-2026/3331463

