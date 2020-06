Eternos namorados e uma “princesa do lar” para unir ainda mais Amanda e Giovano

Amanda e Giovano com as pequenas Isabelly e a princesinha Kemilly: um Dia dos Namorados pra lá de especial - Crédito: Divulgação

Amanda Maria Santos, 36 anos, dona de casa e Giovano Rodrigo Gonçalves, 36 anos, auxiliar de garantias. Unidos há 15 anos, é o casal que ilustra hoje o “Especial Dia dos Namorados”, criado pelo São Carlos Agora para homenagear a data, comemorada no dia 12 de junho.

Residente na rua José Missali, no Planalto Paraíso, Amanda e Giovano tem duas filhas: Isabelly, 13 anos e a pequena Kemilly, 7 anos, que tem paralisia cerebral e é cadeirante. “É a nossa princesinha”, disse Amanda que anunciou em primeira mão que a família irá aumentar em breve, já que está gestante. “É mais um fruto do nosso amor. Uma nova alegria para todos nós. Estamos super felizes com o aumento da família”, emendou.

ETERNOS NAMORADOS

Sem titubear e antes mesmo de uma possível indagação, Amanda mandou de primeira: “somos eternos namorados”, afirmou ao se referir ao marido. “Não podemos deixar a essência de nossa união acabar. Cumplicidade, amor, companheirismo, confiança...”.

Dois anos após a união veio Isabelly para unir o casal. Há sete anos, foi a vez de Kemilly, considerada uma pequena anjinha que solidificou ainda mais o amor. “Ela nos deixou ainda mais sensíveis. Uma filha especial que fez com que ficássemos mais humanos. Nos uniu ainda mais como marido e mulher e namorados”, comentou.

UM DIA ESPECIAL

Pais e filhos em isolamento. Mesmo assim Amanda garante que o dia 12 de junho, uma sexta-feira, será muito especial. “Vamos comemorar a data sim, com certeza. E em família, unidos. Sempre tem algo especial, mas será surpresa”, avisou a dona de casa.

“Nesta época de pandemia da Covid-19 quem sai de casa é apenas meu marido. Tem a nossa Kemilly que está em grupo de risco e eu, que estou gestante. Então os cuidados são redobrados e meu marido obedece todos os protocolos de segurança”, garantiu.

MOMENTO PAIXÃO

Indagada pelo SCA e seria duas frases especiais para a pequena anjinha e para o marido, Amanda disse de bate pronto: “O amor que sinto pela minha princesa é incondicional, é para toda a vida. Para o meu eterno namorado? É como se fosse um álbum, pois tem atos de amor que se renova a cada dia”, finalizou.

