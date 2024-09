ETEC Paulino Botelho afasta aluno acusado de encostar genitália nas nádegas de adolescente

Etec Paulino Botelho - Crédito: reprodução

O homem de 37 anos, acusado de encostar genitália nas nádegas de estudante de 15 anos foi afastado das atividades escolares, segundo a direção da ETEC, Paulino Botelho, onde ambos estudam.

O fato teria ocorrido por volta das 21h15 desta quarta-feira, 11, no refeitório da escola. A mãe da vítima, uma educadora de 37 anos, compareceu na DDM e registrou o crime de “importunação sexual”, em boletim de ocorrência.

De acordo com a mãe da estudante, a filha estaria no refeitório quando o acusado se aproximou e puxou conversa durante o intervalo. Passou por trás e encostou sua genitália nas nádegas da garota e teria disso “eu sei do que você gosta”. Um colega da estudante, ao ver a cena, teria empurrado o homem e saído de perto. Foram até a direção da escola e relataram o ocorrido. A mãe da garota disse ainda que representantes da escola conversaram com os envolvidos, mas não teriam comunicado os pais. Ela quer ainda que a Polícia Civil apure os fatos e que o acusado seja responsabilizado criminalmente.

Confira a nota enviada pela assessoria na íntegra:

O Centro Paula Souza repudia toda forma de assédio e importunação e mantém uma Comissão Permanente de Orientação e Prevenção contra o Assédio Moral e Sexual (Copams) para atuação na rede. Imediatamente após tomar conhecimento do fato, a gestão da unidade acionou a Polícia Militar e instaurou uma apuração interna. A unidade acolheu os alunos envolvidos e seus familiares. O estudante envolvido foi afastado das atividades escolares. Todas as denúncias podem ser feitas pelos e-mails ouvidoria@cps.sp.gov.br e copams@cps.sp.gov.br.

Leia Também