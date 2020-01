Estudo na UFSCar recruta pessoas com dor no pescoço

Crédito: Divulgação

O Departamento de Fisioterapia (DFisio) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza uma pesquisa e para isso, recruta pessoas com dor no pescoço.

Segundo o docente Dr. Luiz Fernando A. Selistre a pesquisa tem como título “Efeito de um protocolo de exercícios aplicado via telereabilitação em pacientes com dor cervical crônica: um ensaio clínico randomizado controlado” e tem como objetivo comparar dois protocolos de exercícios, sendo um à distância e outro realizado presencialmente.

O estudo é desenvolvido pela aluna de graduação em Fisioterapia Giovanna Laura Neves Antonio (Bolsista PIBIC), sob orientação de Selistre e conta ainda com a colaboração da professora Dra. Mariana Arias Ávila e a mestranda Mariana Quixabeira Almeida.

Para participar do estudo, estão sendo convidados homens e mulheres com idade entre 18 e 65 anos, com dor no pescoço há mais de 3 meses, sem histórico de tumores e traumas na região cervical, que não tenham outras dores crônicas previamente diagnosticadas (exemplo: fibromialgia, artrite reumatoide, espondilite anquilosante), que não estejam em tratamento e que não tenham realizado cirurgia na coluna.

Para participar, o voluntário será submetido à uma avaliação fisioterapêutica e deverá responder questionários sobre sua dor e dificuldade para realizar atividades no dia-a-dia. Após essa avaliação, o paciente receberá tratamento fisioterapêutico por seis semanas e ao final do tratamento, será avaliado novamente.

Quem quiser participar, deverá entrar em contato pelo telefone (WhatsApp): 16-99622-1003 ou pelo email: npqbrasil@gmail.com.

