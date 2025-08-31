(16) 99963-6036
domingo, 31 de agosto de 2025
Cidade

Estudo da UFSCar recruta voluntários para estudo sobre treinamento de força

Pesquisa do grupo Musculab investiga os efeitos da musculação nos membros inferiores; participação inclui acompanhamento gratuito e avaliações físicas

30 Ago 2025 - 21h34Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Estudo da UFSCar recruta voluntários para estudo sobre treinamento de força -

O grupo de pesquisa Musculab, vinculado ao Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está recrutando voluntários para um estudo que vai analisar os efeitos do treinamento de força nos membros inferiores.

A pesquisa tem início previsto para a segunda quinzena de setembro de 2025 e terá duração total de aproximadamente 12 semanas. Desse período, oito semanas serão dedicadas ao treinamento supervisionado em musculação — realizado três vezes por semana — e quatro semanas serão reservadas para avaliações iniciais e finais.

Entre os testes previstos, estão medidas de força muscular, exames de ultrassonografia da coxa e análises de tecido muscular. Todos os procedimentos serão conduzidos com total segurança, sob a supervisão da equipe de pesquisadores da UFSCar, respeitando protocolos éticos e técnicos.

Além de contribuir com o avanço do conhecimento científico nas áreas de saúde, exercício físico e reabilitação, os participantes terão acesso a avaliações físicas completas, acompanhamento individualizado e um programa de treinamento estruturado.

Como participar

Os interessados em participar devem agendar uma conversa virtual com os pesquisadores responsáveis, na qual serão apresentados detalhes sobre as etapas do estudo, os critérios de participação e o cronograma.

João (Pós-doutorando) – (16) 99748-6602

Diego (Doutorando) – (11) 99966-4008

 

Leia Também

Vestibulinho das Etecs oferece redução de 50% na taxa de inscrição para 2026
Educação16h52 - 30 Ago 2025

Vestibulinho das Etecs oferece redução de 50% na taxa de inscrição para 2026

São Carlos avança 10 posições no Ranking de Competitividade dos Municípios
Cidade08h20 - 30 Ago 2025

São Carlos avança 10 posições no Ranking de Competitividade dos Municípios

Tese da USP conquista prêmio em direitos humanos e menção honrosa da Capes
Cidade22h22 - 29 Ago 2025

Tese da USP conquista prêmio em direitos humanos e menção honrosa da Capes

Guarda Municipal inicia Estágio de Qualificação Profissional 2025
Cidade19h58 - 29 Ago 2025

Guarda Municipal inicia Estágio de Qualificação Profissional 2025

Indústria gera 50% dos empregos de São Carlos em 2025
Cidade17h58 - 29 Ago 2025

Indústria gera 50% dos empregos de São Carlos em 2025

Últimas Notícias