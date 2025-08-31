Estudo da UFSCar recruta voluntários para estudo sobre treinamento de força

O grupo de pesquisa Musculab, vinculado ao Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está recrutando voluntários para um estudo que vai analisar os efeitos do treinamento de força nos membros inferiores.

A pesquisa tem início previsto para a segunda quinzena de setembro de 2025 e terá duração total de aproximadamente 12 semanas. Desse período, oito semanas serão dedicadas ao treinamento supervisionado em musculação — realizado três vezes por semana — e quatro semanas serão reservadas para avaliações iniciais e finais.

Entre os testes previstos, estão medidas de força muscular, exames de ultrassonografia da coxa e análises de tecido muscular. Todos os procedimentos serão conduzidos com total segurança, sob a supervisão da equipe de pesquisadores da UFSCar, respeitando protocolos éticos e técnicos.

Além de contribuir com o avanço do conhecimento científico nas áreas de saúde, exercício físico e reabilitação, os participantes terão acesso a avaliações físicas completas, acompanhamento individualizado e um programa de treinamento estruturado.

Como participar

Os interessados em participar devem agendar uma conversa virtual com os pesquisadores responsáveis, na qual serão apresentados detalhes sobre as etapas do estudo, os critérios de participação e o cronograma.

João (Pós-doutorando) – (16) 99748-6602

Diego (Doutorando) – (11) 99966-4008

