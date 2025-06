Estudo da UFSCar investiga violência de gênero contra mulheres nas universidades

Uma pesquisa na área de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está investigando a violência baseada no gênero nas universidades brasileiras e, para isso, está convidando voluntários para responderem a um questionário online.

O objetivo é validar o instrumento ALIS - Acolhimento, Liberdade, Inclusão e Superação, construído para mapear a violência baseada no gênero nas universidades brasileiras. A pesquisa busca, também, descrever a situação atual dos casos de violência contra as mulheres e os efeitos em sua saúde, a partir dos dados encontrados.

O estudo, intitulado "Violência baseada no gênero na universidade", é conduzido pela doutoranda Maria Beatriz Dionísio e pela mestranda Yasmin Curvelo, ambas do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPsi), sob orientação da professora Sabrina Mazo D'Affonseca, do Departamento de Psicologia (DPsi). O ALIS está sendo desenvolvido por Maria Beatriz na UFSCar, com financiamento da Capes.

Participação

Para desenvolver o trabalho, as pesquisadoras estão convidando estudantes mulheres, maiores de 18 anos, matriculadas a partir do terceiro semestre/período em cursos de graduação ou pós-graduação, de universidades públicas ou privadas de todas as regiões do Brasil, para responderem um formulário online e anônimo.

O tempo de resposta é de aproximadamente 25 minutos. O link de acesso é https://redcap.link/VBGnauniversidade . Dúvidas podem ser esclarecidas com os pesquisadores pelo e-mail alispesquisa@gmail.com .

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 78292024.3.0000.5504).

