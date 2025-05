Estudo da UFSCar investiga dificuldades de alinhamento entre pais de adolescentes

Um estudo da área de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está investigando a comunicação entre parceiros que são pais e mães de adolescentes e, para isso, convida pais e mães para responderem a um questionário online. O objetivo é conhecer as percepções que os indivíduos têm na relação ao seu parceiro no acompanhamento e apoio de seus filhos adolescentes, o uso de habilidades de gerenciamento de estresse nas interações com o parceiro e as percepções de responsabilidade e envolvimento emocional na manutenção nessa relação.

"Dificuldades para ajudar o filho adolescente podem gerar estresse entre os pais, diminuindo a qualidade da relação coparental e o vínculo afetivo entre eles. Assim, habilidades para lidar com o estresse em si, durante interações com o parceiro, podem ser importantes", destaca a estudante de Psicologia da UFSCar Laura Guerrelhas Gonçalves, responsável pelo trabalho.

Segundo Gonçalves, "na literatura atual, encontra-se uma insuficiência de informações e evidências, especialmente no cenário brasileiro, sobre repertórios de pais que podem afetar a qualidade e eficácia da relação coparental durante o período de adolescência dos filhos. Assim, o objetivo da pesquisa é estudar as dificuldades de desalinhamento entre parceiros tentando ser bons pais, e o funcionamento da relação coparental entre pais e mães com filhos adolescentes. Encontrar evidências a respeito disso, bem como sobre fatores como gênero, que podem afetar a relação entre enfrentamento diádico - [isto é, - e a qualidade da relação coparental, é importante para orientar a prática profissional de psicólogos que trabalham com famílias com filhos adolescentes, tornando mais visível a importância da gestão do estresse parental e a influência de gênero sobre esse processo.

Como participar

Pode participar da pesquisa qualquer pessoa maior de 18 anos, que tenha filhos entre 9 e 18 anos e resida com o pai ou a mãe de seu filho. A participação é online, através do formulário online disponível em https://bit.ly/449DZ9H ; o preenchimento leva de 20 a 30 minutos. Dúvidas podem ser esclarecidas com a pesquisadora responsável através do WhatsApp (16) 99411-9667 ou do e-mail goncalveslaura@estudante.ufscar.br .

O estudo de Iniciação Científica tem orientação da professora Elizabeth Joan Barham, do Departamento de Psicologia (DPsi) da UFSCar.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 87032325.9.0000.5504).

