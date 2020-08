Estudo aponta que população são-carlense está menos exposta a sofrer crimes violentos

São Carlos aparece em posição confortável no ranking - Crédito: 4Fly Imagens Aéreas | www.4flyonline.com.br

São Carlos aparece como uma das cidades onde a população está menos exposta a crimes violentos no estado. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (17) pelo Instituto Sou da Paz, que lançou mais uma edição do Índice de Exposição a Crimes Violentos (IECV), que mede a exposição à violência nas cidades do estado de São Paulo com mais de 50 mil habitantes Devido à pandemia da Covid-19, pela primeira vez o índice foi calculado a partir de uma análise do primeiro semestre do ano, o que permite comparar o IECV das cidades no período com os primeiros seis meses desde 2014.

Entre as 139 cidades com mais de 50 mil habitantes analisadas pelo instituto, São Carlos aparece na 120º posição, com índice de Exposição a Crimes Violentos (IECV) geral de 2.18. Para efeito de comparação, em 2014 esse índice era de 3,5. Quanto menor a taxa, menos a população está exposta a crimes como latrocínio e homicídio, por exemplo.

Matão é a cidade no estado onde a população está menos exposta a crimes violentos. A cidade onde os moradores estão mais vulneráveis é Itanhaém, no litoral de São Paulo, com IECV de 8.

Lançado pela primeira vez em 2018, o IECV foi criado para facilitar uma avaliação que agregue várias dimensões da violência e da segurança pública no estado de São Paulo, analisando diferentes tendências criminais e permitindo uma comparação das estatísticas entre cidades e distritos policiais ao longo do tempo, permitindo a comparação do nível de exposição da população a esses crimes. .

O IECV é calculado a partir da média ponderada de três subíndices: crimes letais (homicídio e latrocínio), crimes contra a dignidade sexual (estupro) e crimes contra o patrimônio (roubo – outros, roubo de veículo e roubo de carga). São analisados, segundo esses critérios, os 139 municípios do estado com ao menos 50 mil habitantes.

“Devido à quarentena, houve uma profunda mudança na circulação e comportamento das pessoas que afetou o fenômeno criminal, tornando necessário um olhar detalhado e uma maior atenção dos gestores públicos para o período”, comenta Carolina Ricardo, diretora-executiva do Instituto Sou da Paz.

Entre os índices que sofreram alteração no estado no semestre estão os crimes patrimoniais, com queda de 31% dos roubos de veículos, por exemplo, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Por outro lado, os homicídios subiram 4,5% no estado no primeiro semestre de 2020. Os estupros no estado apresentaram queda de 14% durante o semestre. “Mas os números podem ser maiores, já que este é um crime sujeito à subnotificação”, alerta Carolina.

“O IECV é valioso por trazer um número que resume esse conjunto de crimes e por permitir a análise de como estes indicadores criminais variam em cada um dos municípios para os quais o IECV foi calculado. A partir dessa análise, cabe ao governo do estado de São Paulo e às autoridades dos municípios implementar medidas de segurança pública e de prevenção ao crime eficazes para diminuir a exposição à violência nas cidades paulistas”, conclui.

