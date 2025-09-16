(16) 99963-6036
terça, 16 de setembro de 2025
Transporte coletivo

Estudantes reclamam de atrasos e más condições em ônibus da Paraty Mobilidade

A realização de abaixo-assinado por parte dos alunos não está descartada.

16 Set 2025 - 14h11Por Da redação
Crédito: reprodução

Alunos universitários de São Carlos e Ibaté denunciaram nesta semana os problemas recorrentes enfrentados no transporte fretado da empresa Paraty Mobilidade. Nos grupos de mensagens usados pelos estudantes, relatos dão conta de atrasos, ônibus em péssimo estado de conservação e risco à segurança dos passageiros.

Segundo os estudantes, nesta segunda-feira (15), o veículo saiu com uma hora de atraso e, mesmo assim, chegou em condições precárias: porta solta, espaço reduzido e desconfortável para a viagem. “O ônibus estava em péssimas condições, a porta estava praticamente caindo”, relatou uma aluna em conversa no grupo. Outra estudante ironizou: “Está mais seguro ir andando pela rodovia do que ir nesse ônibus”.

Além das más condições, os passageiros reclamam da falta de assistência quando os veículos quebram. Em registros de abril e junho, mensagens mostram que os ônibus já haviam parado por falhas mecânicas, como mangueira de água rompida, deixando estudantes à espera de outro transporte.

Outro ponto que causou indignação foi o afastamento de um motorista, que, de acordo com os alunos, sempre zelava pela segurança dos passageiros. Segundo relatos, ele se recusou a continuar dirigindo veículos sem condições adequadas. “Ele é um profissional comprometido, que sempre fez seu trabalho com responsabilidade e cuidado. A ausência dele torna o serviço ainda mais inseguro”, destacou uma estudante.

Os alunos afirmam que, apesar de pagarem em dia as mensalidades do transporte, recebem em troca atrasos, descaso e risco à segurança. Diante da situação, parte dos passageiros já articula a elaboração de um abaixo-assinado e pretende acionar o Procon e outros órgãos competentes para denunciar a empresa.

“Não se trata apenas de conforto, mas de segurança e dignidade. Não vamos esperar uma tragédia para que a Paraty seja responsabilizada”, disse uma das alunas.

O SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Paraty Mobilidade e ainda não tivemos um retorno. Assim que tivermos uma resposta, essa notícia será atualizada. 

 

