Estudantes quilombolas da UFSCar participam do Encontro de Educação Escolar Quilombola

De 21 a 24 de julho, estudantes e professores do curso de licenciatura em Pedagogia - Educação Escolar Quilombola da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) participaram do I Encontro Regional de Educação Escolar Quilombola do Sudeste (EREEQ-SE).Com o tema "Educação, Resistência e Territórios Quilombolas: chão que ensina, escola que germina", o EREEQ-SE busca ser um marco na consolidação de políticas públicas externas à Educação Escolar Quilombola. Além disso, o evento visa valorizar as diversas experiências educacionais desenvolvidas nas comunidades quilombolas do Sudeste.O evento aconteceu em Minas Novas (MG), numa realização do Centro de Formação em Educação Quilombola do Vale do Jequitinhonha (CFEQ-VJ), ligado ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG - Campus Quilombo Minas Novas). A EREEQ-SE reuniu delegações de todo o Sudeste brasileiro, promovendo um espaço para debate, resistência e construção coletiva de saberes.Participaram do evento 22 pessoas da UFSCar, entre alunos e professores, sob supervisão da professora Maria Cristina dos Santos, do Departamento de Educação (DEd) e Coordenadora do curso de Pedagogia - Educação Escolar Quilombola.A presença da UFSCar no encontro vai além de uma simples participação institucional, avalia Luiz Marcos de França Dias, professor quilombola do curso de Pedagogia - Educação Escolar Quilombola da UFSCar: "A participação reforça o compromisso da Universidade com os povos quilombolas, a justiça social e a luta por uma educação escolar que reconheça as identidades, territórios e saberes ancestrais como pilares da prática pedagógica".A programação do EREEQ-SE incluiu rodas de conversa, workshops, plenárias temáticas e apresentações culturais, promovendo o intercâmbio entre diferentes experiências educacionais e o protagonismo das comunidades. O evento contou com a presença de importantes lideranças do movimento quilombola e representantes de instituições públicas e governamentais.A mesa de abertura contou com a presença de autoridades locais e representantes do Ministério da Educação (MEC), que abriram o evento e deram as boas-vindas aos participantes. Em seguida, ocorreu a Conferência com a professora Zara Figueiredo, responsável pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) do MEC; ela apresentou um balanço e perspectivas da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (Pneerq) e da Educação Escolar Quilombola. Além disso, Givânia Silva, do Conselho Nacional de Educação (CNE), proferiu a palestra "PNE [Plano Nacional de Educação] e a Educação Escolar Quilombola, desafios e estratégias".No decorrer do Encontro, foram discutidos pontos como a formação e aperfeiçoamento de professores, a criação da categoria "professor quilombola", a valorização da carreira do magistério, a importância da criação de diretrizes municipais e estaduais de Educação Escolar Quilombola e, principalmente, a ampliação do número de bolsas de permanência para estudantes quilombolas.Mais informações sobre o evento estão no site https://bit.ly/4mf0Oi4 O curso de licenciatura em Pedagogia - Educação Escolar Quilombola na UFSCar iniciou sua primeira turma no primeiro semestre deste ano, no âmbito do Programa Nacional de Fomento à Equidade na Formação de Professores da Educação Básica (Parfor Equidade), iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e da Secadi/MEC.A formação está inserida no contexto das lutas históricas dos quilombolas pelo reconhecimento de seus direitos territoriais e pelo acesso à educação escolar, bem como por políticas públicas que atendem às demandas das comunidades tradicionais.Atualmente, a UFSCar conta com uma turma de estudantes quilombolas formada por 30 universitários (27 mulheres e três homens) dos territórios quilombolas André Lopes, Ivaporunduva, Nhunguara, Ostras, Pedro Cubas de Cima, Sapatu e São Pedro do município de Eldorado (SP) e Porto Velho e Porto dos Pilões do município de Iporanga (SP), na região do Vale do Ribeira.Os avanços das políticas públicas para os quilombolas são visíveis - como o Pneerq e o Parfor Equidade Capes, que propiciam o acesso dos quilombolas aos cursos superiores. Além disso, o aperfeiçoamento de docentes da Educação Básica, fornecido pelo Programa Escola Quilombo (MEC/Secadi), tem sido fundamental, tornando-se, em muitos municípios, o único dispositivo de formação em Educação Escolar Quilombola (EEQ).Por outro lado, aponta o professor Luiz Marcos França Dias, “ainda enfrentamos grandes desafios na implementação das diretrizes nacionais de EEQ, pois muitas redes de ensino ainda negligenciam esse direito dos quilombolas.Para saber mais sobre o curso na UFSCar, acesse o site www.educacaoescolarquilombola.ufscar.br