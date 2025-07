Estudantes do IFSP embarcam para Suíça para representar o Brasil em competição de robótica da ONU

O campus São Carlos do IFSP se consolida como polo referência nas áreas de Aeronáutica, Computação e Gestão. Os alunos Davi Roberto Beltrame, Estêvão Matias da Silva, João Victor Piovezan, Laura Vaz Sverzut, Maria Antonia Marques Vital Vera e Pedro dos Santos Kemp formam a Sancabots ao Resgate, grupo de robótica do IFSP São Carlos do IFSP que participará da etapa final global do AI for Good Global Summit 2025, em Genebra, na Suíça, nos dias 8 e 9 de julho. Os alunos Davi, João Victor e Laura irão para a etapa internacional juntamente com o professor Ricardo Arai, orientador deste grupo.

De iniciativa da Organização das Nações Unidas, o campeonato educacional de robótica focado em desafios do mundo real tem o objetivo de usar robôs para avançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). No Brasil, a etapa nacional do desafio "Robótica para o Bem" deu destaque a equipe são-carlense. Durante a etapa nacional, os participantes competiram em um cenário que simulou uma operação de resgate e evacuação após um terremoto. Foram utilizados tabuleiros de madeira com áreas como hospital e refúgio para guiar as vítimas, as quais foram representadas por esferas de isopor. Após a final da etapa nacional, a equipe Sancabots ao Resgate precisou adaptar os robôs, que inicialmente andaram em uma pista improvisada, para andarem na pista oficial.

Na próxima semana será a vez dos alunos mostrarem seus conhecimentos e técnicas em âmbito mundial, no qual serão reunidas 20 equipes! É o IFSP campus São Carlos representando com qualidade o Brasil! Para conhecer os cursos ofertados pelo campus, acesse o site scl.ifsp.edu.br ou entre em contato pelo e-mail processoseletivo.scl@ifsp.edu.br, lembrando que todos os cursos são gratuitos.

Leia Também