Estudantes do IFSP conquistaram o primeiro lugar em competição internacional na Suíça

A equipe de robótica Sancabots ao Resgate, do Campus São Carlos do IFSP, conquistou o primeiro lugar na Categoria Sênior do Robotics for Good Youth Challenge (Desafio Jovem da Robótica para o Bem). O grupo representou o IFSP e o Brasil na etapa global do AI for Good Global Summit 2025 (Inteligência Artificial para o Bem), Olimpíada Internacional de Robótica, realizada nos dias 8 e 9 de julho, em Genebra, na Suíça. Voltado a estudantes de até 18 anos, o evento desafia os participantes a desenvolver soluções baseadas em inteligência artificial e robótica para enfrentar problemas globais e reuniu representantes de 20 países.

A equipe campeã contou com o apoio do Programa Polos Olímpicos, da Setec/MEC, e foi coordenada pelo professor Ricardo Arai. Os estudantes Laura Vaz Sverzut, João Vitor Piovezan e Davi Roberto Beltrame representaram o time, que também é composto por Maria Antônia Marquês e Estevão Matias da Silva, que não puderam ir a Genebra, mas foram homenageados dando nome aos robôs que ganharam primeiro lugar.

De acordo com estudantes, o reconhecimento internacional conquistado pela equipe do IFSP evidencia que os alunos e instituições brasileiras possuem competência técnica e habilidade para transformar oportunidades em resultados concretos, basta que haja apoio e incentivo financeiro.

Vale lembrar que o IFSP São Carlos oferta cursos do Ensino Médio a Pós-Graduação, totalmente gratuitos. Para conhecer mais, acesse o site scl.ifsp.edu.br ou escreva para processoseletivo.scl@ifsp.edu.br

