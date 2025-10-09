(16) 99963-6036
quinta, 09 de outubro de 2025
Estudantes do Colégio Adventista de São Carlos promovem arrecadação de alimentos

09 Out 2025 - 17h20Por Jessica CR
Com o objetivo de ajudar uma instituição carente, alunos do 1º ano A e B e 2º ano A e B, do Ensino Médio do Colégio Adventista de São Carlos estão promovendo uma gincana solidária. A ação faz parte de um projeto escolar voltado à solidariedade e ao engajamento social, mobilizando os estudantes para arrecadar alimentos não perecíveis e valores em dinheiro que serão revertidos em novas doações.

De acordo com os organizadores, a Equipe Cruzeiro do Sul é responsável por coordenar as coletas entre os dias 27 de outubro e 7 de novembro, com cada data reservada para a entrega de determinados itens:

 

  • 27/10: arroz e bolacha

  • 29/10: macarrão e leite

  • 31/10: molho e tampinha de garrafa

  • 05/11: feijão e óleo

  • 07/11: panetone

 

 

