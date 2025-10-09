Estudantes do Colégio Adventista de São Carlos promovem arrecadação de alimentos

Com o objetivo de ajudar uma instituição carente, alunos do 1º ano A e B e 2º ano A e B, do Ensino Médio do Colégio Adventista de São Carlos estão promovendo uma gincana solidária. A ação faz parte de um projeto escolar voltado à solidariedade e ao engajamento social, mobilizando os estudantes para arrecadar alimentos não perecíveis e valores em dinheiro que serão revertidos em novas doações.

De acordo com os organizadores, a Equipe Cruzeiro do Sul é responsável por coordenar as coletas entre os dias 27 de outubro e 7 de novembro, com cada data reservada para a entrega de determinados itens:

27/10: arroz e bolacha

29/10: macarrão e leite

31/10: molho e tampinha de garrafa

05/11: feijão e óleo

07/11: panetone

