Estudantes da USP vencem prêmio local no Hackathon 6.0 Connect

A cidade de São Carlos foi destaque no Hackathon 6.0 Connect – Inovação e Conexão, realizada no último sábado (13), durante a primeira edição do São Carlos Business Summit 2025, no espaço Oásis Eventos. A iniciativa, promovida com o apoio da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), por meio do programa Connect São Carlos, reuniu talentos de diversas regiões em uma maratona de criatividade e soluções tecnológicas.

Embora o prêmio geral tenha ficado com equipes de outras localidades, o grupo local formado por estudantes da USP conquistou o prêmio interno reservado à melhor equipe de São Carlos, evidenciando a força e o talento da comunidade acadêmica da cidade.

O grupo vencedor do polo de São Carlos, batizado de 7º Grupo, foi composto pelos estudantes Eduardo Mantovani Toribio (Engenharia Mecânica), Jenifer Rodrigues Tavares e Patrick Alexandre Bergmann (ambos de Engenharia Mecatrônica), todos da USP de São Carlos. A equipe participou do Desafio Tray, que propôs soluções para impulsionar vendas e promover a digitalização de lojistas.

Como reconhecimento, os estudantes receberam R$ 3.000,00 em cartão Eba! Benefícios, com saldo livre, além de bolsas de graduação e pós-graduação oferecidas pela Faculdade do Comércio (FAC).

O Hackathon 6.0 Connect contou com quatro empresas parceiras que trouxeram problemas concretos do mercado para que os participantes desenvolvessem soluções viáveis, com apoio de mentores especializados. Os desafios foram:

* Tray E-commerce: estratégias para alavancar vendas e digitalizar negócios;

* Banco Cooperativo Cresol: como aproximar empresários das soluções financeiras do cooperativismo;

* Zurich Contabilidade: formas de conectar contadores a demandas específicas de empresas;

* Universidade de Marília (Unimar e Unimar EaD): como melhorar o engajamento e a experiência do aluno no ensino presencial e a distância.

Recorde de participação

Com um formato híbrido, o Hackathon 6.0 Connect mobilizou 485 participantes, distribuídos entre 5 cidades com polos presenciais e 106 cidades conectadas on-line, abrangendo 19 estados brasileiros. Ao todo, 44 soluções foram entregues, com a seguinte distribuição:

22 soluções para o desafio da Tray

10 soluções para a Unimar

06 soluções para a Cresol

06 soluções para a Zurich

Os projetos foram acompanhados e avaliados por um time de 49 mentores, considerando critérios como inovação, aplicabilidade e impacto.

Premiação total somou mais de R$ 60 mil

Ao todo, o evento distribuiu R$ 12.000,00 de prêmios em dinheiro e o equivalente a R$ 49.566,00 em bolsas de pós-graduação. As cinco melhores equipes no ranking geral foram reconhecidas da seguinte forma:

1º Lugar – Equipe 29 (Remoto)

[R$ 8.000,00 + bolsa integral de pós-graduação Unimar EaD]

Jennifer de Carvalho Estevez Gomes de Omena – Mesquita/RJ

Juliano Francisco Ubeda – Quatá/SP

Kevin Johnny Borba Oliveira – Goiânia/GO

Euclides Ribeiro de Souza – Vila Rica/MT

2º Lugar – Equipe 21 (Remoto)

[R$ 3.000,00 + bolsa integral de pós-graduação Unimar EaD]

Vitor Henrique Pereira Araujo – Marília/SP

Thiago Gabriel Silva Braga da Cruz – Marília/SP

Mateus Amaro da Silva – Marília/SP

Marcos Fajoli de Almeida – Marília/SP

3º Lugar – Equipe 1 (Presidente Prudente/SP)

[R$ 1.000,00 + bolsa integral de pós-graduação Unimar EaD]

Alessandra Macedo Medeiros

Gustavo Rocha Hollo Meidas

Heloísa Girotto Junqueira Pita

José Felipe Silva de Carvalho

Ricardo Veiga da Silva

(Todos da Universidade do Oeste Paulista – Presidente Prudente/SP)

4º Lugar – Equipe 3 (São João da Boa Vista/SP)

[Bolsa integral de pós-graduação Unimar EaD para cada integrante]

João Davi de Oliveira Cunha

Thales Kirchner Ozéias

Gustavo Antonio Mastelaro Nascimento

Filipe Roma Fiorio

(Do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo)

5º Lugar – Equipe 5 (Remoto)

[Bolsa integral de pós-graduação Unimar EaD para cada integrante]

Bruna Fernandes dos Santos – Marília/SP

Esther Valério Tinetti – Marília/SP

Luiz Eduardo Takemi Shibata – Marília/SP

Rodrigo Kenji Ide – Marília/SP

Sarah Antônio Prando – Tupã/SP

Pedro Blanco, responsável pelo Connect São Carlos, da ACISC, destacou a importância da iniciativa para o ecossistema local. “O Hackathon 6.0 Connect foi uma experiência valiosa para São Carlos, conectando jovens talentos, empresas e instituições de ensino. Agradeço aos mentores, apoiadores e patrocinadores por tornarem isso possível. Mesmo sem levar o prêmio geral, ficamos orgulhosos do desempenho dos nossos representantes e do fortalecimento do nosso ecossistema de inovação”, finalizou.