terça, 16 de setembro de 2025
Cidade

Estudantes da USP vencem prêmio local no Hackathon 6.0 Connect

Evento integrou o São Carlos Business Summit 2025 e mobilizou mais de 480 participantes em todo o país

16 Set 2025 - 16h53Por Jessica
Estudantes da USP vencem prêmio local no Hackathon 6.0 Connect -
 
A cidade de São Carlos foi destaque no Hackathon 6.0 Connect – Inovação e Conexão, realizada no último sábado (13), durante a primeira edição do São Carlos Business Summit 2025, no espaço Oásis Eventos. A iniciativa, promovida com o apoio da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), por meio do programa Connect São Carlos, reuniu talentos de diversas regiões em uma maratona de criatividade e soluções tecnológicas. 
 
Embora o prêmio geral tenha ficado com equipes de outras localidades, o grupo local formado por estudantes da USP conquistou o prêmio interno reservado à melhor equipe de São Carlos, evidenciando a força e o talento da comunidade acadêmica da cidade. 
 
O grupo vencedor do polo de São Carlos, batizado de 7º Grupo, foi composto pelos estudantes Eduardo Mantovani Toribio (Engenharia Mecânica), Jenifer Rodrigues Tavares e Patrick Alexandre Bergmann (ambos de Engenharia Mecatrônica), todos da USP de São Carlos. A equipe participou do Desafio Tray, que propôs soluções para impulsionar vendas e promover a digitalização de lojistas. 
 
Como reconhecimento, os estudantes receberam R$ 3.000,00 em cartão Eba! Benefícios, com saldo livre, além de bolsas de graduação e pós-graduação oferecidas pela Faculdade do Comércio (FAC). 
 
O Hackathon 6.0 Connect contou com quatro empresas parceiras que trouxeram problemas concretos do mercado para que os participantes desenvolvessem soluções viáveis, com apoio de mentores especializados. Os desafios foram: 
 
* Tray E-commerce: estratégias para alavancar vendas e digitalizar negócios; 
* Banco Cooperativo Cresol: como aproximar empresários das soluções financeiras do cooperativismo; 
* Zurich Contabilidade: formas de conectar contadores a demandas específicas de empresas; 
* Universidade de Marília (Unimar e Unimar EaD): como melhorar o engajamento e a experiência do aluno no ensino presencial e a distância. 
 

Recorde de participação

Com um formato híbrido, o Hackathon 6.0 Connect mobilizou 485 participantes, distribuídos entre 5 cidades com polos presenciais e 106 cidades conectadas on-line, abrangendo 19 estados brasileiros. Ao todo, 44 soluções foram entregues, com a seguinte distribuição: 
 
22 soluções para o desafio da Tray 
10 soluções para a Unimar 
06 soluções para a Cresol 
06 soluções para a Zurich 
 
Os projetos foram acompanhados e avaliados por um time de 49 mentores, considerando critérios como inovação, aplicabilidade e impacto. 
 
Premiação total somou mais de R$ 60 mil 
 
Ao todo, o evento distribuiu R$ 12.000,00 de prêmios em dinheiro e o equivalente a R$ 49.566,00 em bolsas de pós-graduação. As cinco melhores equipes no ranking geral foram reconhecidas da seguinte forma: 
 
1º Lugar – Equipe 29 (Remoto) 
[R$ 8.000,00 + bolsa integral de pós-graduação Unimar EaD] 
Jennifer de Carvalho Estevez Gomes de Omena – Mesquita/RJ 
Juliano Francisco Ubeda – Quatá/SP 
Kevin Johnny Borba Oliveira – Goiânia/GO 
Euclides Ribeiro de Souza – Vila Rica/MT 
 
2º Lugar – Equipe 21 (Remoto) 
[R$ 3.000,00 + bolsa integral de pós-graduação Unimar EaD] 
Vitor Henrique Pereira Araujo – Marília/SP 
Thiago Gabriel Silva Braga da Cruz – Marília/SP 
Mateus Amaro da Silva – Marília/SP 
Marcos Fajoli de Almeida – Marília/SP 
 
3º Lugar – Equipe 1 (Presidente Prudente/SP)
[R$ 1.000,00 + bolsa integral de pós-graduação Unimar EaD]
Alessandra Macedo Medeiros 
Gustavo Rocha Hollo Meidas 
Heloísa Girotto Junqueira Pita 
José Felipe Silva de Carvalho 
Ricardo Veiga da Silva
(Todos da Universidade do Oeste Paulista – Presidente Prudente/SP) 
 
4º Lugar – Equipe 3 (São João da Boa Vista/SP)
[Bolsa integral de pós-graduação Unimar EaD para cada integrante] 
João Davi de Oliveira Cunha 
Thales Kirchner Ozéias 
Gustavo Antonio Mastelaro Nascimento 
Filipe Roma Fiorio 
 (Do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) 
 
 
5º Lugar – Equipe 5 (Remoto)
[Bolsa integral de pós-graduação Unimar EaD para cada integrante] 
Bruna Fernandes dos Santos – Marília/SP 
Esther Valério Tinetti – Marília/SP 
Luiz Eduardo Takemi Shibata – Marília/SP 
Rodrigo Kenji Ide – Marília/SP 
Sarah Antônio Prando – Tupã/SP 
 
Pedro Blanco, responsável pelo Connect São Carlos, da ACISC, destacou a importância da iniciativa para o ecossistema local. “O Hackathon 6.0 Connect foi uma experiência valiosa para São Carlos, conectando jovens talentos, empresas e instituições de ensino. Agradeço aos mentores, apoiadores e patrocinadores por tornarem isso possível. Mesmo sem levar o prêmio geral, ficamos orgulhosos do desempenho dos nossos representantes e do fortalecimento do nosso ecossistema de inovação”, finalizou.

