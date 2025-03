Estudantes da USP São Carlos estreiam com destaque em competição de empresa chinesa

A equipe do ICMC ficou em 7º lugar na fase preliminar da competição (crédito da imagem: Huawei) -

Testar conhecimentos em computação em nuvem, grandes bancos de dados e inteligência artificial, empregando tecnologias específicas de uma empresa gigante do setor. Foi esse o tamanho do desafio enfrentado por três estudantes do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Apesar de estreantes na Huawei ICT Competition 2024-2025, eles conquistaram um feito inédito: chegaram à fase nacional de uma das principais competições acadêmicas da área.

Este ano, o torneio contou, em sua fase preliminar, com a participação de 4,5 mil estudantes de diversas universidades do Brasil, que realizaram uma prova online no dia 24 de janeiro. Apenas três estudantes de nove universidades que obtiveram as melhores médias avançaram para a fase nacional da competição, que ocorreu em fevereiro no Rio de Janeiro.

Entre os classificados, estavam os alunos do quinto período do curso de graduação em Ciências de Computação do ICMC: Ayrton da Costa Ganem Filho, João Pedro Alves Notari Godoy e Letícia Barbosa Neves. Juntos, eles formaram o primeiro time da USP a competir na história do evento, que existe desde 2015. “Um amigo nos avisou sobre a competição e decidimos participar. Fizemos a prova preliminar individualmente e, por coincidência, nós três tivemos as maiores notas da USP. Foi assim que fomos convocados para a fase nacional”, conta Ayrton.

A competição é dividida em três trilhas, cada uma abordando um ramo específico de tecnologia em que a Huawei atua. A equipe do ICMC escolheu a trilha de computação em nuvem (cloud), que foi a mais concorrida e teve o maior número de aprovados. Na fase preliminar, os estudantes precisaram responder 60 questões, enquanto na fase nacional, realizada em equipe, enfrentaram um desafio ainda maior: 90 questões a serem resolvidas em apenas 90 minutos.

De acordo com os estudantes, a preparação para a etapa nacional foi intensa, mas o tempo foi curto. Eles contaram com materiais fornecidos pela Huawei, incluindo cursos com certificações gratuitas. Letícia destacou a pressão do tempo como um desafio importante da etapa nacional: “A prova foi extremamente desafiadora porque tínhamos apenas um minuto para cada questão. Algumas exigiam muita leitura e análise rápida, o que tornou tudo ainda mais difícil”.

Já para João Pedro, a necessidade de conhecer sobre as tecnologias da Huawei foi um ponto decisivo: “Eles possuem arquiteturas próprias que não são abordadas nas disciplinas tradicionais da Universidade. Tivemos que absorver muito conteúdo rapidamente”.

Apesar das dificuldades, os estudantes da USP ficaram satisfeitos com o resultado. “A maioria das equipes vinha se preparando há um ano, enquanto nós tivemos apenas um mês para estudar. Mesmo assim, conseguimos um bom desempenho, o que nos deixou empolgados para futuras edições e motivados a nos preparar ainda melhor da próxima vez”, conclui Ayrton.

Repertório e relações – Para a fase nacional da competição, os alunos precisaram indicar um docente do ICMC para acompanhá-los em uma viagem ao Rio de Janeiro. Quem assumiu a função foi a professora Mirela Teixeira Cazzolato, que conseguiu de última hora atender a esse pedido. “Sem a ajuda dela, nós poderíamos competir, mas somente na modalidade a distância”, explica João Pedro.

Depois da prova, que ocorreu no dia 24 de fevereiro, os participantes puderam fazer uma breve imersão na capital carioca, com direito a uma visita ao Cristo Redentor, passeio no Museu do Amanhã e um coquetel com samba. Além disso, eles participaram de palestras sobre a empresa e de um painel com representantes da Huawei, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério das Comunicações, que contou também com a presença do secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, da reitora do Instituto Federal da Bahia, Luzia Matos Mota e do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto de Andrade Medronho.

“No debate, foram discutidos temas essenciais sobre o papel da tecnologia e a importância de investimentos da área no Brasil”, enfatiza a professora Mirela. Para ela, a competição proporcionou aos estudantes uma imersão importante em tecnologias de ponta, além de um enriquecimento pessoal e acadêmico. “Eles puderam aprofundar conhecimentos em ferramentas e conceitos atuais, além de poderem interagir com estudantes de diversas universidades brasileiras, vivenciando experiências enriquecedoras”, completa.

A participação na competição também ajudou a estreitar os laços entre a Huawei e a Universidade. No dia 7 de março, um acordo de cooperação foi assinado entre a empresa e a USP, para impulsionar a inovação e a pesquisa de ponta.

