Estudantes da USP lançam brechó virtual gratuito para compra e venda de produtos usados

Um grupo de estudantes da USP São Carlos lançou o Sanca Brechó, uma plataforma virtual gratuita que promete revolucionar a compra e venda de produtos usados entre universitários da USP, UFSCar e IFSP. A iniciativa busca incentivar o consumo consciente, fortalecer a economia circular e facilitar a vida de quem está sempre chegando, saindo ou mudando de casa na cidade.

O projeto foi desenvolvido por estudantes do USPCodeLab Sanca, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), que observaram o fluxo constante de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, livros e outros itens sendo comercializados de forma dispersa em grupos de Telegram, Facebook e por conversas informais. A ideia foi transformar esse cenário fragmentado em uma solução tecnológica única, segura e acessível.

Plataforma reúne anúncios sem taxas e com mais segurança

O Sanca Brechó funciona como uma vitrine digital: quem anuncia publica fotos, descrição e preço; quem se interessa acessa diretamente o WhatsApp do vendedor. Tudo sem qualquer taxa, reforçando o caráter comunitário da plataforma.

Para aumentar a segurança, dois mecanismos foram incorporados:

Cadastro exclusivo para universitários, mediante e-mail institucional da USP, UFSCar ou IFSP;

Sistema de denúncias e avaliações, que ajuda a mapear comportamentos inadequados e coibir golpes.

Com poucos dias no ar, o sistema está em fase inicial de adesão, e os desenvolvedores convidam alunos das três instituições a cadastrarem seus primeiros anúncios.

Como surgiu o Sanca Brechó

Idealizado em março deste ano pela frente de projetos de inovação do USPCodeLab Sanca, o desenvolvimento mobilizou nove estudantes do ICMC: Otávio Biagioni Melo, Shogo Shima, Yvis Freire, Juan Marques, Gabriel Barbosa, José Carlos Andrade, Leonardo Marangoni, Bruno Kazuya e João Victor Prado.

A equipe se dividiu entre interface, backend, banco de dados, testes, acessibilidade, segurança e até a parte jurídica — incluindo termos de uso, adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e demais requisitos de uma plataforma pública.

Segundo o estudante Otávio Biagioni Melo, a vivência se aproximou do cotidiano de uma startup. O grupo utilizou tecnologias avançadas como Next.js no frontend, Go no backend e PostgreSQL no banco de dados.

“Mais importante que aprender cada tecnologia foi integrá-las em um sistema completo. Isso trouxe um aprendizado muito mais profundo do que qualquer tutorial isolado”, destacou.

A organização do trabalho incluiu gestão via ClickUp, reuniões semanais, definição de metas e acompanhamento contínuo de progresso. O time também consultou alunos das três instituições antes do lançamento, recolhendo feedback para aprimorar funcionalidades.

“A melhor forma de resolver um problema é ouvindo quem passa por ele todos os dias”, afirmou Melo.

Projeto é open-source

O Sanca Brechó é open-source, permitindo que qualquer pessoa possa visualizar, sugerir melhorias e contribuir com o código. A licença aberta e os guias de contribuição estão disponíveis no GitHub do projeto.

