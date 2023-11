Estudantes da UFSCar participam das Jornadas de Jovens Pesquisadores no Paraguai

Delegação de jovens pesquisadores da UFSCar no Paraguai - Crédito: Divulgação

Um grupo de 25 estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) apresentou suas pesquisas nas 30a Jornadas de Jovens Pesquisadores da Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) (http://grupomontevideo.org/site/jornada-de-jovenes-investigadores-2), que aconteceram em Assunção, no Paraguai, de 11 a 13 de outubro. Este ano, o evento foi sediado na Universidad Nacional de Asunción (UNA), sob o lema "Pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento sustentável".

Criadas em 1993, as Jornadas são um evento anual que reúne centenas de jovens investigadores das diferentes universidades membros da AUGM e têm como objetivo promover relações precoces entre jovens cientistas dos países da região e favorecer a sua integração nos trabalhos que criam. Nas Jornadas, são desenvolvidas redes interpessoais e científico-acadêmicas, cujo enquadramento permite e apoia a criação de grupos de investigação científica regional.

A delegação da UFSCar contou com 14 estudantes de graduação, seis de mestrado e cinco de doutorado, de diversos cursos e áreas. "As jornadas acontecem anualmente e a SRInter realiza a gestão do processo de seleção dos trabalhos da UFSCar que serão apresentados no evento", explica Bruno Soto de Andrade, responsável de Gestão dos Programas AUGM na SRInter/UFSCar. Ele participou do evento como coordenador de delegação, oportunidade na qual pôde prestar auxílio e orientações aos estudantes.

Além disso, Andrade também participou do Taller de Gestores de la AUGM (https://bit.ly/3Sd0CEk), oficina que reuniu os gestores dos programas de mobilidade. Na ocasião, foram compartilhadas boas práticas de gestão, bem como discutidas diferentes questões relacionadas à gestão das atividades no âmbito da AUGM.

Premiação

Do grupo, cinco estudantes foram premiados durante o evento. Confira:

- Otávio Magno Teixeira, estudante de graduação do curso Engenharia Agronômica, Campus Araras

- Leonardo Oliveira Morais, estudante de graduação do curso Geografia, Campus Sorocaba

- Aline Vasconcelos Duarte, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Campus São Carlos

- Melina Brandt Bueno, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial, Campus São Carlos

- Miguel Brandão Martinez, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Campus São Carlos

Confira, ainda, a lista completa de participantes e trabalhos apresentados: https://bit.ly/3tSazg4. Mais informações sobre as 30ª Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM podem ser acessadas nos sites https://jji2023.una.py e http://grupomontevideo.org/site/18949-2.

