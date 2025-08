Estudantes da Rede Municipal de São Carlos Recebem Kits Literários em Parceria com o SESI

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Na tarde desta segunda-feira (4), a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Carmine Botta foi palco da entrega simbólica dos primeiros kits literários destinados aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de São Carlos. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Serviço Social da Indústria (SESI) e a Prefeitura, por meio de um termo de doação que contempla cerca de 25 mil livros.

Cada aluno, do 1º ao 9º ano, receberá um kit com três obras literárias, selecionadas conforme a faixa etária e etapa de ensino. A ação tem como objetivo incentivar o hábito da leitura, tanto em sala de aula quanto no ambiente familiar, promovendo o desenvolvimento educacional e cultural dos estudantes.

Durante a cerimônia, estiveram presentes o vice-prefeito Roselei Françoso, representando o prefeito Netto Donato, e o secretário municipal de Educação, Lucas Leão. Ambos destacaram a importância da iniciativa para a formação pedagógica e cidadã dos alunos.

“Esse livro não é para ficar na unidade escolar, é para levar para casa e para ser lido. A escola também pode trabalhar esse material pedagogicamente com os coordenadores”, afirmou o vice-prefeito.

Já o secretário de Educação ressaltou o impacto positivo da leitura no ambiente familiar. “Esses livros vão para casa para serem lidos em conjunto com os pais, fortalecendo vínculos e incentivando a educação de maneira integrada. Agradecemos ao SESI e à gestão municipal por essa conquista”, declarou.

A doação, no valor de R$ 456 mil, garante a distribuição dos exemplares para todas as unidades escolares da rede municipal, com títulos previamente definidos em conjunto entre o SESI e a Secretaria Municipal de Educação.

Leia Também