Estudantes da Engenharia de Materiais da UFSCar recebem Prêmio Sérgio Mascarenhas

O Prêmio Sérgio Mascarenhas foi entregue na manhã de quarta-feira, 26, em cerimônia virtual organizada pela Associação de Ex-Alunos de Engenharia de Materiais da UFSCar (DEMaEx). O Prêmio é entregue anualmente, desde 2011, a estudantes com elevado desempenho dentre os concluintes da graduação em Engenharia de Materiais.



Tradicionalmente concedido a uma concluinte e a um concluinte, neste ano os premiados foram Maria Gabriela Garcia Campos e Murilo Henrique Moreira. A cerimônia foi conduzida pelo doutorando Bráulio Oliveira e contou com a ilustre participação do Professor Sérgio Mascarenhas, um dos idealizadores do curso de Engenharia de Materiais da UFSCar - e, também, proponente desta premiação.



Aos 92 anos, o Prof. Dr. Sérgio Mascarenhas ressaltou que o tempo é a grandeza da vida humana. "O tempo, pela Física, é irreversível. No entanto, posso utilizar a juventude do Murilo e da Maria Gabriela, me ver transportado no tempo e, com isso, podemos integrar relações: esta é a essência da evolução e do progresso", afirmou o Professor. Mascarenhas também agradeceu pela presença da Reitora da Universidade, Profa. Dra. Wanda Hoffmann, e lembrou que a Reitora é ex-aluna do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa) da Instituição.



Os premiados, Murilo e Maria Gabriela, apresentaram a importância dos estudantes estarem presentes no dia a dia do Departamento e buscando novos desafios na Universidade. Ambos trabalharam junto ao Laboratório de Análise em Múltiplas Escalas (GEM), conduzido pelo Prof. Dr. Victor Carlos Pandolfelli. Em sua fala, o Professor expressou a relevância de se atuar de modo multidisciplinar: "Os dois novos engenheiros, hoje premiados, aplicam os conhecimentos obtidos de forma multidisciplinar. Esta necessidade aprendemos bem com o Professor Sérgio Mascarenhas que, pioneiro ao idealizar um curso de Engenharia de Materiais na América Latina, também nos mostra a necessidade de avançarmos rumo a uma Engenharia de Sistemas Complexos", finalizou Pandolfelli.



A Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann, parabenizou os ganhadores do prêmio e a todos os estudantes que receberam menção honrosa da DEMaEx; também agradeceu aos organizadores do evento, professores, técnicos e gestores do Departamento pelo trabalho em prol da Universidade. "Neste ano a UFSCar completa 50 anos. O curso de Engenharia de Materiais é parte desta história e impacta a sociedade. Com uma formação sólida, técnico-cientifica, interdisciplinar e empreendedora, os formados são capazes de responder aos desafios colocados pela sociedade e pelas empresas. Além da formação técnica, os egressos também se destacam por sua atuação social e humanística", completou a Reitora da UFSCar.

