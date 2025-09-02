(16) 99963-6036
terça, 02 de setembro de 2025
Educação

Estudantes da EMEJA Austero Mangerona do núcleo CAIC, produzem notícia em projeto com bolsista da UFSCar

02 Set 2025 - 07h43Por Jéssica C.R.
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) da EMEB CAIC Aracy, em São Carlos, está sendo palco de uma experiência inovadora de aprendizagem. Orientados pela bolsista Ana Carolina, estudante de Pedagogia da UFSCar e participante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), os alunos do 2º módulo participaram de uma sequência didática sobre o gênero textual “notícia”.

Na quarta aula do projeto, a turma colocou em prática os conhecimentos adquiridos e produziu coletivamente uma reportagem baseada em suas próprias vivências, dando origem ao fictício Jornal Folha da Noite. O texto destaca a importância da EJA como espaço de realização de sonhos, acesso à ciência, cultura e à liberdade de expressão.

Entre os relatos, Wagner contou que, quando criança, sofreu violência na escola. Já Aparecida lembrou que não pôde estudar na juventude porque apenas seus irmãos homens tinham acesso à educação. Maria celebrou o fato de hoje conseguir ler o letreiro dos ônibus e se locomover sozinha, enquanto Zé compartilhou o desejo de conquistar a CNH, meta que se tornou possível graças aos estudos.

Os alunos também ressaltaram as atividades culturais proporcionadas pelo programa, como visitas ao cinema, orquestra, teatros e palestras, ampliando seus horizontes para além da sala de aula.

Para Ana Carolina, a experiência é enriquecedora tanto para os estudantes quanto para os futuros professores em formação. “A proposta é aproximar a universidade da escola pública, valorizando a produção dos alunos e fortalecendo a formação docente”, explica.

 

 

 

 

 

 

 

 

