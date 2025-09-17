Estudante da EE Aduar Kemell Dibo conquista nota máxima e garante vaga em programa de intercâmbio

A estudante Anita Ilhesca Kramer, de 15 anos, da escola estadual Aduar Kemell Dibo, conquistou uma das vagas no programa Prontos pro Mundo, iniciativa que promove o intercâmbio de alunos com alto desempenho acadêmico.

Entre os seis estudantes de todo o estado que alcançaram a nota máxima (10) na seleção, Anita está entre os destaques, sendo a aluna com maior nota da cidade de São Carlos. A conquista gerou orgulho entre familiares, professores e colegas.

Desde a infância, a jovem dedica-se ao estudo da língua inglesa, o que foi fundamental para o excelente desempenho. Reconhecida por sua disciplina e comprometimento, ela sempre se destacou como uma aluna aplicada e determinada.

O Prontos pro Mundo tem como objetivo incentivar jovens talentos, ampliando horizontes acadêmicos e culturais por meio do contato com novas realidades e experiências de aprendizado.

Para Anita, a aprovação é fruto de anos de dedicação:“Sempre gostei de aprender e de me esforçar para alcançar meus objetivos. Essa classificação mostra que todo o empenho valeu a pena”, afirmou a estudante.

A escola comemora a conquista e destaca que a trajetória da jovem serve de inspiração para outros estudantes que sonham em transformar suas vidas por meio da educação.

