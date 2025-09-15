(16) 99963-6036
Estudante de medicina é flagrado assinando documento no lugar de médica na UPA Vila Prado

15 Set 2025 - 14h25Por Da redação
Estudante de medicina é flagrado assinando documento no lugar de médica na UPA Vila Prado - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Um estudante de medicina foi flagrado assinando uma receita médica em nome da profissional responsável pelo atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado, em São Carlos, no último final de semana. A situação foi registrada em vídeo pelo ex-secretário municipal de Saúde, Marcos Palermo, e ganhou repercussão nas redes sociais.

Em nota, a Prefeitura de São Carlos confirmou o caso e destacou que a prática é irregular.

Segundo o comunicado, a assinatura de documentos médicos é uma atribuição exclusiva de profissionais devidamente habilitados, conforme a legislação vigente, e não é permitida em nenhuma unidade da rede pública de urgência e emergência.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que irá notificar o Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), ao qual o estudante está vinculado, para prestar esclarecimentos sobre a conduta adotada.

A Prefeitura ressaltou ainda que não admitirá esse tipo de prática, a fim de evitar que situações semelhantes se repitam no atendimento à população.

Confira a nota na integra

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos informa que tomou conhecimento de um vídeo que circula nas redes sociais, no qual um estudante de medicina teria assinado uma receita médica em nome da médica responsável pelo atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado.

Cabe esclarecer que tal procedimento não é permitido nas Unidades de Pronto Atendimento e nas demais unidades da rede municipal de urgência e emergência. A assinatura de documentos médicos é uma atribuição exclusiva de profissionais devidamente habilitados, conforme determina a legislação vigente.

Diante do ocorrido, a Secretaria Municipal de Saúde notificará o Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), instituição à qual o estudante está vinculado, para que preste esclarecimento sobre a conduta adotada.

A Secretaria reitera que não admitirá esse tipo de prática, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem recorrentes no atendimento médico da rede pública.

 

Últimas Notícias