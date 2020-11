Estudante da UFSCar cometeu suicídio, diz delegado

Estudante morreu no interior do alojamento onde morava com outros universitários. - Crédito: Reprodução Google Maps

Markus Vinícius Baptista do Nascimento, 20 anos, aluno do 2º ano de Ciências Sociais na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), tirou a própria vida. Em quadro depressivo e infeliz, cometeu o suicídio na noite desta terça-feira, 10, no alojamento sul da universidade. Ele morava com outros quatro universitários que presenciaram a sua morte.

Inicialmente o caso foi registrado no plantão policial como morte suspeita, porém, após investigações realizadas pela equipe do delegado Gilberto de Aquino, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), chegou-se a conclusão que o jovem cometeu suicídio.

Aquino disse que logo após o encontro do corpo do universitário, a equipe da DIG foi ao local e teve início as investigações após a perícia técnica e ficou constatado que Markus ingeriu uma substância. Como consequência ele passou mal, caiu, sofreu um ferimento na testa e morreu dentro do alojamento.

HISTÓRIA TRISTE

Após interrogar os amigos, Aquino obteve informações que Markus se manteve durante toda a pandemia no alojamento e há pouco tempo foi para a casa dos seus familiares, em Itápolis e retornou. Tinha intenção de trancar a matrícula, pois apresentava um quadro depressivo.

“No dia de sua morte, consta que ele saiu do quarto, passou mal, chegou a abraçar um amigo, mas caiu e bateu a cabeça no chão. Sofreu ferimentos na testa e na boca. O seu corpo não tinha vestígios de violência. Ele apresentava no momento em que teve o mal súbito um quadro convulsivo. Os amigos foram orientados por socorristas como tentar reanimá-lo e quando o Samu chegou, foram feitos vários procedimentos. Porém nada pôde ser feito”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, foi feita varredura no quarto do universitário e foi localizado na gaveta de um armário, uma frasco com substância que estava aberta com parte consumida, bem como medicamentos. "O que restou foi esse quadro triste, com um jovem em quadro depressivo que tirou a própria vida”, lamentou.

TRAGÉDIA ANUNCIADA

Diante dos achados, Aquino acredita que a tragédia foi uma questão de tempo, uma vez que em uma agenda que pertencia ao universitário haviam dizeres de uma pessoa depressiva, salientando que na UFSCar o ambiente estaria ruim e em sua cidade natal (Itápolis) pior ainda e a única saída seria dar fim na própria vida.

No seu celular, em conversas de WhatsApp, ele se mostrava infeliz. Dizia frases na língua inglesa e relembrava histórias de sua infância. “Infelizmente ele buscou a própria morte”, finalizou Aquino.

COMO AJUDAR A PREVENIR O SUICÍDIO

Quando se suspeita que alguém pode estar com pensamentos suicidas, o mais importante é demostrar amor e empatia por essa pessoa, tentando entender o que está acontecendo e quais os sentimentos associados. Por isso, não se deve ter medo de perguntar para a pessoa se ela está se sentindo triste, deprimida e, até se está pensando em suicídio.

Depois, deve-se procurar ajuda de um profissional qualificado, como um psicólogo ou psiquiatra, para tentar mostrar à pessoa que existem outras soluções para o seu problema, que não o suicídio. Uma boa opção é ligar para o Centro de Valorização da Vida (CVV), ligando para o número 188, que se encontra disponível 24 horas por dia.

As tentativas de suicídio são, na maioria das vezes, impulsivas e, por isso, para prevenir uma tentativa de suicídio também se deve retirar todo o material que possa ser utilizado para se suicidar, como armas, comprimidos ou facas, dos locais onde essa pessoa passa mais tempo. Isto evita comportamentos de impulsividade, fazendo com que se tenha mais tempo para pensar numa solução menos agressiva para os problemas.

