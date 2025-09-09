Estudante de São Carlos vence concurso de redação do Hospital de Amor de Barretos

A jovem Gabriely Bravo Soares, de 16 anos, aluna do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Juliano Neto, em São Carlos, conquistou uma importante vitória no concurso de redação promovido pelo Hospital de Amor de Barretos, referência nacional no cuidado oncológico.

Gabriely foi premiada entre mais de 42 mil redações inscritas de todo o Brasil, demonstrando talento, sensibilidade e dedicação em sua escrita. A cerimônia de premiação aconteceu nesta terça-feira (9), em Barretos, onde a estudante esteve acompanhada de sua mãe, Thayara Bravo.

“É um orgulho imenso ver a conquista da minha filha. Como mãe e também como futura profissional da saúde, sei a importância que esse hospital tem para tantas famílias, e ver a Gabriely reconhecida neste espaço é emocionante”, afirmou Thayara, que está no último ano do curso de Gerontologia pela UFSCar.

O concurso é uma das ações educativas do Hospital de Amor e busca incentivar jovens estudantes a refletirem sobre temas ligados à saúde, solidariedade e responsabilidade social.

